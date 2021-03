Existenčná kríza v Za ľudí: Po odchode Kollára a Valášeka hrozí rozpad, večer ich čaká dôležité rozhodnutie!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že najmenšia koaličná strana Za ľudí to má už poriadne nahnuté. Po odchode Miroslava Kollára prišiel aj odchode predsedu európskeho výboru Tomáša Valášeka. Ten najskôr odišiel z klubu strany a nakoniec aj zo strany ako takej. Predsedníčka Veronika Remišová už avizovala, že dnes večer má zasadnúť predsedníctvo, ktoré musí prijať dôležité rozhodnutie!

Koaličná strana Za ľudí totiž diskutuje o situácii v koalícii a hovorí o reálnom riziku rozpadu vládnej koalície . Opisuje zlyhanie v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii. Podľa šéfky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej musia prijať "zásadné rozhodnutie". V utorok večer sa má zísť predsedníctvo strany.

Všetko odštartovala očkovacia stratégia a dorazil Sputnik

Strana sa už dlho netají tým, že nekorešponduje s rozhodnutím premiéra očkovať obyvateľstvo európsky neregistrovanou vakcínou. "Som znechutená a sklamaná nielen ja, ale viacerí členovia našej strany. Na jednej strane vidíme obrovské zlyhania v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii, ktorá odsúva starých a chorých, na druhej strane je reálne riziko rozpadu vládnej koalície a návrat Fica s Pellegrinim. O tomto diskutujeme v strane a musíme prijať zásadné rozhodnutie," skonštatovala Remišová v stanovisku strany.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Valášek odišiel po príchode Sputnika

Odchod poslanca NR SR Tomáša Valáška z koalície a strany Remišovú mrzí. "Mrzí ma o to viac, že práve strana Za ľudí vetovala ako jediná vo vláde nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V, a preto rozumiem jeho frustrácii a chápem, že už ho to nebaví. Bolo absolútne nevhodné a nedôstojné, ako vakcínu premiér Matovič nakúpil a vítal," doplnila.

Valášek sa rozhodol odísť po včerajšom "tichom" prílete ruských vakcín, ktoré ešte neboli európsky registrované v liekovej agentúre. Najskôr oznámil odchod z klubu Za ľudí a nakoniec aj odchod zo strany a z vládnej koalície.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

Remišová zopakovala, že Za ľudí nemá problém s očkovaním Sputnikom V za rovnakých podmienok, ako majú ostatné vakcíny, ktoré prešli registráciou, sú preverené a bezpečné. Valášek zdôvodnil svoj odchod okolnosťami nákupu vakcíny. Spolu s ďalším bývalým predstaviteľom strany, poslancom Miroslavom Kollárom chce fungovať v rámci parlamentnej opozície.

Podľa portálu Aktuality.sk dokonca nemusí byť posledný a strana rieši vážnu existenčnú krízu. Tomáša Valáška s Kollárom vraj môžu reálne nasledovať napríklad predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga či poslanci Marek Hattas a Ján Benčík.

V tejto dramatickej situácii sa ale už spomínajú aj politické matematiky, ako napríklad to, či vôbec vydrží klub tejto strany, ktorý podľa zákonov potrebuje mať aspoň osem platných členov. Ak by všetci spomínaní členovia klubu opustili tieto rady, ostalo by ich tam už len šesť. To by tiež znamenalo, že strana ako taká by sa na parlamentnej pôde klubovo rozpadla a o svoje ministerské funkcie by po diskusii v koalícii mohli prísť Veronika Remišová a Mária Kolíková.

Matovič ľútosť necíti

Premiér Igor Matovič bol dnes navyše hosťom v politickej diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres, kde vyhlásil, že mu vôbec nie je ľúto odchodu poslanca Valáška. "Nie je mi to vôbec ľúto. Za túto dobu, za najväčšiu krízu od II. svetovej vojny sme prišli len o dvoch poslancov, pričom jeden z nich (Miroslav Kollár, ktorý tiež odišiel, pozn. red.) ani len nepodpísal koaličnú zmluvu," odkázal na margo odchodu ďalšieho poslanca Za ľudí premiér.

"Doteraz len múdroval o vakcínach zo západu a žiadne, ani jednu ampulku nevybavil, tak som vybavil 2 milióny od Rusov. Čo som mal robiť?" komentoval kroky Valáška premiér.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Nadšená nie je ani Kolíková

Dovoz ruskej vakcíny Sputnik V nepovažuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) za dobrý nápad. Pripomenula, že ide o neregistrovanú vakcínu, a svojim blízkym by ju neodporúčala. Rovnako sa jej nepozdával spôsob, akým bola vakcína do krajiny dovezená, a čo to sprevádzalo. "Je to rozhodnutie lekára, ktorý sa vakcínu rozhodne podať, a potom je to rozhodnutie samotnej osoby, že je ochotná takú vakcínu mať. To je spojené s riadnym poučením, keďže ide o experimentálnu vakcínu. Osobne si myslím, že nebol dobrý nápad vôbec uvažovať o Sputniku," uviedla Kolíková.