MIMORIADNE Prvé Matovičovo prekvapenie je tu? Z Moskvy letí vládny špeciál, mohol by priviesť Sputnik V

Aktualizované 16:07

Prvé spomínané lietadlo s označením SQF102 už malo pristáť na košickom letisku. Na palube by mala byť prvá várka vakcíny Sputnik V.

Aktualizované 16:07

Vláda už avizuje tlačovú konferenciu na košickom letisku o 17:30. Vystúpi na nej premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí. Téma tlačovky je "Na životoch záleží".

Aktualizované 16:03

Matovič nepriamo potvrdil očakávané. O pol šiestej večer môžeme pravdepodobne očakávať tlačový brífing vlády na košickom letisku k novému nákladu, ktorý k nám smeruje.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Aktualizované 15:55

Do Ruska okrem už spomínaného letu SQF102 letí aj ďalší slovenský vládny špeciál pod označením SQF101.

Zdroj: flightradar24.com

O náklade, ktorý lietadlo práve vezie, informoval Denník N. V tomto prípade ide o skutočne tajný nočný let nákladného lietadla slovenskej armády, ktorý nesie označenie C-27J Spartan. Dnes nad ránom totiž pristálo na moskovskom letisku Šeremetevo. V tomto prípade by Slovensko mohlo z Ruska doviezť aj Matovičom avizovanú vakcínu Sputnik V.

Zdroj: flightradar24.com

Vychádzať sa dá aj z toho, že premiér už skôr na sociálnej sieti avizoval veľké rozhodnutia, ktoré majú Slovensko výrazne zmeniť v otázke pandémie.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Premiér o Sputniku hovoril už dlhšie

O nákupe viac ako dvoch miliónov vakcín premiér diskutoval aj verejne niekoľko dní. Už o niekoľko hodín sa ale zrejme dozvieme čo to k nám vlastne mieri a aký náklad lietadlo priváža. Či priletí do Bratislavy, alebo do Kuchyne ešte vraj nie je isté.

Predpokladaný čas príletu Spartana by mal byť približne 19:00. Keďže však ide o vrtuľové lietadlo, jeho dĺžku letu ovplyvňujú poveternostné podmienky. Lietadlo je zatiaľ nad územím Ukrajiny.

Pod réžiou Andreja Danka a v spolupráci so Sulíkom

Denník N navyše tvrdí, že nákup prebehol pod záštitou predsedu mimoparlamentných národniarov Andreja Danka (SNS). Tiež sa vyjadril, že o vakcíne rokoval opakovane s ruským ministrom priemyslu Denisom Manturovom.

S vybavovaním mu vraj dopomohol aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Predseda SNS tiež tvrdí, že následne o ochote ruskej strany predať nám túto vakcínu informoval ministra hospodárstva Richarda Sulíka zo SaS. "Predminulý piatok si pýtal Matovič tri dni na rozhodnutie. Vybavil som mu, aby čakali do minulého piatka. Dostal týždeň. Musel povedať áno/nie, inak by sme nič nedostali,“ povedal Danko a dodal, že Matovič s nákupom súhlasil. "Bude to chodiť postupne. Viac nemôžem povedať – len to, že to dostal na tácke a v podstate išiel naisto, tak ako sme chceli,“ uzavrel Danko.