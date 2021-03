BRATISLAVA - Jar už klope na dvere, no zahraničné destinácie nahrádzame spoznávaním toho, čo máme doma. A ako sa pozerá na Slovensko najlepšie? No predsa z vtáčej perspektívy. Na týchto miestach a vrchoch budeš mať výhľad, ktorý ti rozhodne vyrazí dych (a ešte aj tá turistika bude stáť za to).