Poslanci dnes definitívne rozhodnú: Drsná debata! Predĺženie núdzového stavu vyvolalo vášne

Včera poslanci skončili debatu k predĺženiu núdzového stavu. Definitívne rozhodnúť by mali o 11. hodine. Strany SaS a Za ľudí deklarovali podporu, hnutie Sme rodina takisto. Poslanci OĽaNO sú tiež za, no napriek tomu niektorí poslanci z najsilnejšieho koaličného hnutia vyjadrili pochybnosti. Opozícia dlhodobo s predĺžením nesúhlasí.

Poslankyňa OĽaNO má obavy, ale súhlasí

Poslankyňa parlamentu Katarína Hatráková za OĽANO má obavy z nadmerného predlžovania núdzového stavu. Nateraz ho v pléne podporí, hovorí ale o potrebe hľadať spôsoby boja proti pandémii aj bez neho. Uviedla to počas diskusie k predlžovaniu núdzového stavu v parlamente. Poslanci neskoro večer ukončili diskusiu aj druhý rokovací deň 24. schôdze. Vystúpilo viac ako 20 rečníkov, viackrát aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister práce Milan Krajniak.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hatráková sa pri núdzovom stav obáva jeho nadmerného predlžovania. Pripustila, že vzhľadom na dlhé trvanie pandémie nového koronavírusu sa treba prispôsobiť situácii, do budúcna podľa nej treba hľadať na boj s pandémiou možnosti bez núdzového stavu. "Možno by bolo fajn, keby sme odpojili od všetkých zákonov, ktoré boli prijaté a pomáhajú ľuďom, pojem núdzový stav. Nepotrebujeme ho mať globálne," poznamenala. Inšpirovať sa podľa nej dá okolitými krajinami, ktoré ho nevyhlasovali a prijímali cielené opatrenia.

Vďaka núdzovému stavu vieme zadarmo doručiť ochranné pomôcky

Núdzový stav potrebujeme okrem iného na to, aby sme vedeli pomôcť klientom i zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Vďaka núdzovému stavu môže štát doručiť zadarmo napríklad osobné ochranné pomôcky aj tým zariadeniam, ktoré zriaďujú neštátni zriaďovatelia, kraje či obce. V diskusii to vyhlásil Krajniak. Minister opozičným poslancom pripomenul, že núdzový stav vyhlásila pred rokom vláda Petra Pellegriniho v čase, keď nebol žiaden hospitalizovaný prípad, ani žiadne úmrtie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Núdzový stav potrebujeme na to, aby sme vedeli pomôcť 45-tisíc klientom v zariadeniach sociálnych služieb, viac ako 40-tisíc zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Aby sme mohli pomôcť 950 subjektom hospodárskej mobilizácie, ktoré sú v našom rezorte," povedal Krajniak s tým, že ide o subjekty, ktorým môžu nad rámec bežného stavu pomáhať v čase krízy. Doteraz distribuovali podľa neho milióny ochranných pomôcok bez ohľadu na zriaďovateľa v hodnote 15,5 milióna eur.

Vláda by mala prijímať odvážnejšie a tvrdšie opatrenia

Vláda by mala prijímať odvážnejšie a tvrdšie opatrenia. Zároveň by sa mal štát zaoberať aj otváraním ekonomiky a prevádzok. Vyzvala na to koaličná poslankyňa Jarmila Halgašová. Pripomenula, že treba myslieť nielen na chorých, ale aj na zdravých a pomôcť tým, ktorí sú v zúfalej ekonomickej situácii. "Nechoďme cestou, že len všetko pozatvárame, a len na základe toho by sa mala situácia riešiť. Prestaňme zatvárať oči pred tým, že zatvorením ekonomiky ľudia prichádzajú o prácu aj o prostriedky na plnohodnotné živobytie," vyhlásila Halgašová. Pripomenula, že aj v núdzovom stave môžeme otvárať prevádzky či kostoly, ale za prísnych bezpečnostných opatrení, o ktorých treba rokovať.

Zdroj: Kancelária NR SR

Vláda by sa podľa nej mala zaoberať účinnosťou prijatých opatrení. Správne nastavenia by totiž mali viesť k ukončeniu núdzového stavu. Očakáva, že jeho predĺženie využije vláda na to, aby sme sa vrátili do normálneho stavu. Ak sme dosiahli, že štát sa riadi COVID automatom, ak sa ľudia testujú každých sedem dní, treba podľa Halgašovej uvoľniť pravidlá pre tých, ktorí majú negatívny test a sú zdraví. "Myslíme na chorých a nezabúdajme aj na zdravých a pomáhajme im v tejto zúfalej situácii," dodala. Podľa Halgašovej by bolo nezodpovedné tvrdiť, že sa bez núdzového stavu zaobídeme. "Máme zdravotnícky personál za hranicou síl, kolabujúce nemocnice," skonštatovala.

"Bianco šek" pre vládu

V návrhu na súhlas s predĺžením núdzového stavu chýba analýza dôsledkov doterajších opatrení, neobsahuje ani návrhy nových opatrení, keďže tie doterajšie nie sú dostatočne efektívne. V pléne to vyhlásil poslanec Boris Susko zo Smeru. Upozornil, že mnohé opatrenia sa dajú vyhlásiť aj bez potreby núdzového stavu, napríklad na základe zákona o ochrane verejného zdravia či o hospodárskej mobilizácii. Parlament svojím súhlasom dá podľa neho len "bianco šek" vláde, aby si mohla nastaviť akékoľvek opatrenia.

Matúš Šutaj Eštok (nezaradený, Hlas) označil za frašku demokracie hlasovanie o predlžovaní núdzového stavu v parlamente po tom, ako už niekoľko dní platí. Kritizoval vládu a premiéra Igora Matoviča, hovorí o ich zodpovednosti za súčasnú zlú situáciu s pandémiou.

Núdzový stav k ničomu nevedie

Núdzový stav k ničomu nevedie, navyše, má byť len dočasným riešením. Vyhlásil to poslanec a podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. V rámci diskusie k predlžovaniu núdzového stavu potvrdil, že Smer nepodporí tento návrh a bude hlasovať proti. Opätovne kritizoval plošné testovanie aj neúčasť predstaviteľov vlády na rokovaní parlamentu o tejto veci. Skonštatoval, že práve vláda je zodpovedná za to, že Slovensko sa prepadlo v počte hospitalizovaných aj úmrtí na ochorenie COVID-19. Poukázal na atmosféru v spoločnosti a hnev ľudí.

"Priniesť núdzový stav ako riešenie, keď zjavne nepomáha, je vykopávanie otvorených dverí," poznamenal. Argumentuje tým, že je vyhlásený už dlhé obdobie a situácia sa nezlepšuje. Pozrieť sa podľa neho treba na okolité krajiny, ktoré sú na tom lepšie, a pýtať sa, čo robia inak. Odpoveď vidí v tom, že nemajú plošné testovanie. Tvrdí, že to len zvyšuje mobilitu ľudí a riziko.

Poukázal aj na predikcie, že sa situácia dlhšiu dobu nevyrieši úplne. Vláda podľa neho predpokladá, že núdzový stav bude platiť ešte dlho. Blaha to označil za vypnutie demokracie a upozornil na závery Benátskej komisie, že núdzový stav môže platiť len určité obdobie. Poznamenal, že keby stál na čele krajiny štátnik, tak by zvolal nejakú formu rady solidarity a hľadal konsenzus. Namiesto toho podľa neho prichádza premiér s direktívnymi návrhmi, ktorými "vytáča ľudí" aj partnerov.