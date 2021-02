Vodiči, pozor: Správa ciest upozorňuje na hmlu na niektorých úsekoch ciest

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v okolí Zvolena a Komárňanskom okrese. Viditeľnosť pre hmlu do 100 metrov je v južných častiach západného a stredného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke zjazdnost.sk.