FOTO Takto ste ho ešte nevideli: Bývalý šéf KDH Alojz Hlina zverejnil poriadne RETRO záber, spoznali by ste ho?

Zdroj: SITA/Branislav Bibel, Facebook/Alojz Hlina

BRATISLAVA - Toto politici nerobievajú často, hlavne preto, lebo sa za svoj predchádzajúci imidž už hanbia, alebo sú inak ostýchaví, no bývalý šéf KDH Alojz Hlina sa k tomu predsa len odhodlal. Exšéf konzervatívcov zverejnil na sociálnej sieti fotografiu so svojou manželkou, no ešte z čias, keď boli poriadne mladí.