Chcete vedieť, ako na tom ste? Skúste odpovedať na tieto otázky

Zdroj: thinkstock.com

Bratislava - "V škole sme boli väčšinou odmeňovaní za správne odpovede," píše motivačný kouč a autor knihy Do It Today. "A to znamená, že sme si neosvojili kľúčovú znalosť: klásť správne otázky." Preto si Darious Foroux minimálne raz za mesiac vyhradí 10 minút času, otvorí aplikáciu, kde má zoznam otázok, a pravdivo si na ne odpovie. "Vďaka odpovediam som schopný robiť dobré rozhodnutia, sledovať, ako sa posúvam, a reflektovať, čo sa okolo mňa deje."