KORONAVÍRUS Núdzový stav sa ešte môže predĺžiť: Vláda požiadala parlament o súhlas

Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára, odobriť to ešte musí parlament. Predbežný termín schôdze, na ktorom majú poslanci odsúhlasiť predĺženie, je 24. február. Vláda v zdôvodnení návrhu argumentuje, že opätovné predĺženie núdzového stavu si vyžiadala epidemiologická situácia i prognóza jej vývoja. "Súčasný stav potvrdzuje, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné," uviedli predkladatelia. Poukázali na to, že ak by k prolongácii núdzového stavu nedošlo, viedlo by to k násobeniu počtu infekcií.

Zároveň kabinet uisťuje, že si je vedomý svojho záväzku neustále preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti. Vláda pri predĺžení núdzového stavu využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí aj parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.