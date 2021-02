KORONAVÍRUS Vláda rokuje o vakcíne Sputnik V: V koalícii sú opäť dva tábory! Matovič sa radšej pýta ľudí

BRATISLAVA - Vláda sa dnes stretne na ďalšom rokovaní. Hlavnou témou bude zrejme diskusia o ruskej vakcíne Sputnik V. Časť koalície si myslí, že by sme ju mali začať používať aj bez schválenia Európskou liekovou agentúrou, časť si myslí, že treba počkať. Premiér Igor Matovič sa na sociálnej sieti pýtal ľudí, či by vakcínu kúpili.

Kvôli vakcíne sa v koalícii opäť vytvorili dva tábory. Jeden na čele s premiérom, ktorý chce s Ruskom rokovať, aj keď vakcína ešte nie je registrovaná ani schválená Európskou liekovou agentúrou. Naopak, druhá strana i niektorí odborníci sa vyjadrili, že by sme mali počkať a vakcína by mala prejsť rovnakým schvaľovacím procesom ako ostatné.

9:45 Minister hospodárstva Richard Sulík zasa zdôrazňuje postoj SaS, že akákoľvek vakcína musí mať pred používaním odobrenie príslušného európskeho alebo slovenského orgánu. Sulík v prípade potenciálneho využitia ruskej vakcíny zopakoval názor svojej strany. "Takže ak to má byť na Slovensku uvedená do obehu, tak schválenie buď Európskou liekovou agentúrou, alebo naším Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv," povedal Sulík.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

9:30 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak by privítal, ak by si Slováci mohli vybrať vakcínu, ktorou by sa mohli dať zaočkovať proti koronavírusu. Vidí preto zmysel, aby sa Slovensko uchádzalo aj o ruskú vakcínu Sputnik V. "Som za to, aby sme pomohli čo najviac ľuďom a aby si, pokiaľ je to možné, mohli vybrať, čím sa nechajú zaočkovať," uviedol.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pripomína v tejto súvislosti, že odborníci na pandemickej komisii z medicínskeho hľadiska vnímajú pozitívne možnosť rozšíriť očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 aj o ruskú vakcínu, zároveň poukazuje i na správy z tábora učiteľov o prípadoch vedľajších účinkoch po očkovaní vakcínou od AstraZeneca. "Pán minister Gröhling nás informoval, že mnohí nemajú z tohto dôvodu záujem sa očkovať vakcínou od AstraZeneca, no dali by sa očkovať Sputnikom," priblížil.

9:20 Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský je presvedčený, že krajina a jej reprezentanti kúpia vakcínu, ktorá bude mať všetky certifikáty. "Ako neodborník v tejto oblasti budem veriť, že sa rozhodnú správne. Dôležité je, aby sme mali čo najviac zaočkovaných ľudí," povedal Mičovský. Minister dopravy Andrej Doležal poznamenal, že bude počúvať rady odborníkov a podľa toho sa pri ruskej vakcíne rozhodne.

9:10 Výhrady má aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok. "Ak totiž európskou certifikáciou prešli doteraz všetci výrobcovia vakcín, nerozumiem, prečo Sputnik doteraz nepožiadal o schválenie v EÚ. Práve toto je hlavný dôvod, že okolo Sputnika je veľa politiky a neistoty," uzavrel.

9:05 Šéfka Za ľudí Veronika Remišová s tým nesúhlasí. "Ľudia na Slovensku nemôžu byť opäť pokusnými králikmi," napísala k statusu na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

9:00 Premiér Matovič sa ľudí na sociálnej sieti Facebook pýtal, či by ľudia kúpili ruskú vakcínu, alebo nie. Ešte predtým sa k vakcíne vyjadril v ďalšom statuse, ktorým narážal na vyjadrenie Veroniky Remišovej. "Povýšiť politiku nad zdravie a životy ľudí je hlboko pod úroveň môjho vkusu. Sputnik V je vakcína s vynikajúcou účinnosťou a v situácii, v ktorej sa nachádzame, by sa ňou dobrovoľne dali zaočkovať milióny ľudí na Slovensku," napísal Matovič.

Vakcína Sputnik V

Zrejme najväčšou témou je momentálne vakcína Sputnik V. Slovensko zamýšľa rokovať s Ruskom o dodávkach vakcíny najmä preto, že dodávky troch schválených vakcín z EÚ meškajú. Problémom však je, že vakcína Sputnik V ešte stále nie je registrovaná a nemá povolenie od Európskej liekovej agentúry (EMA). Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) preto nemôže vydať individuálne registračné rozhodnutie pre vakcínu na Slovensku. Tú je možné použiť iba po schválení rezortom zdravotníctva ako terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Fateh Guidoum

Časť koalície si myslí, že je potrebné počkať na schválanie. Ak sa má u nás používať, mala by podliehať rovnakým štandardom a schvaľovacím procesom, ako ostatné vakcíny. Myslí si to aj epidemiológ Pavol Jarčuška.

Premiér Igor Matovič je však naklonený spôsobu Viktora Orbána. "Môj názor je veľmi blízky postoju Viktora Orbána. Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitkou, vírus si nevyberá západ a východ... našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečnú vakcínu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza," reagoval Matovič na otázku, či SR bude po vzore Maďarska rokovať s Ruskom o možných dodávkach vakcíny Sputnik V ešte pred jej schválením regulačným orgánom EÚ.

Vláda prerokuje aj zmeny v ukladaní pokút

Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona o diaľničnej známke z dielne ministerstva dopravy a výstavby, o ktorom má vo štvrtok rokovať vláda. Cieľom je prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.

Viac ako 3,2 milióna z celkových takmer 5,2 milióna eur, ktoré má ministerstvo hospodárstva v svojom rozpočte vyčlenené na zabezpečenie účasti na výstave Expo Dubaj, by mal rezort namiesto kapitálových použiť na bežné výdavky. Dôvodom je zmena stratégie Slovenska, keď namiesto pôvodne plánovanej výstavby národného pavilónu si bude krajina expozíciu prenajímať. Vyplýva to z návrhu MH, ktorý predkladá na rokovanie kabinetu.

Ministerstvo práce zase vláde navrhuje zmenu pravidiel pri používaní ochranných prostriedkov pri práci na Slovensku. Majú sa tak spresniť požiadavky na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vedecko-technického pokroku a v záujme podpory zlepšovania zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.