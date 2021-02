Slovensko prežilo v uplynulých dňoch pravé zimné počasie: Na západe krajiny hrozí poľadovica

BRATISLAVA – Slovensko prežilo v uplynulých dňoch pravé zimné počasie. Silný vietor a sneh sa držali aj v najnižších polohách. Situácia však podľa meteorológov vydrží len krátko. Vplyvom oteplenia by mala snehové pokrývka v nižších polohách v nasledujúcich dňoch opäť ubúdať. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"V uplynulom týždni sa striedali zasnežené, veterné a neskôr aj veľmi chladné dni. Snehová pokrývka sa preto tvorila a udržiavala takmer na celom území, hoci na viacerých miestach bola vplyvom silného vetra nerovnomerne rozmiestnená," približuje SHMÚ.

Snehová pokrývka sa nenachádzala len v časti Záhorskej nížiny, na juhu Podunajskej nížiny a v okolí Moldavy nad Bodvou. Nesúvislá snehová pokrývka sa nachádzala aj na hornej Nitre. "Aktuálne však cez naše územie prechádza teplý front prinášajúci snehové zrážky, preto sa snehová pokrývka objaví prechodne aj v týchto miestach," podotýka SHMÚ.

Začiatkom tohto týždňa pokračovali expedičné merania charakteristík snehovej pokrývky v pohoriach, konkrétne v Kysuckých Beskydách, v ďumbierskej časti Nízkych Tatier a v okolí Ďurkovej. Nad hornou hranicou lesa je sneh vplyvom vetra nerovnomerne rozmiestnený, vytvára dosky a vankúše. Najmä v hrebeňových polohách je vyfúkaný na tvrdý ľadový podklad. Miestami je viditeľné jemné sfarbenie snehovej pokrývky do bledohneda, a to saharským prachom z posledného oteplenia.

Na západe krajiny sa môže vytvárať poľadovica

Na západe krajiny sa môže vytvárať poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Výstrahy boli vydané pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj a okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia. Výstrahy predbežne platia od utorka od 18.00 h do stredy (17. 2.) do 9.00 h.