Bratislava - Každý je určite spokojnejší, keď vie, že má dostatok peňazí na splatenie dlhov, investície do budúcnosti, alebo napríklad len na zážitky a darčeky, ktoré potešia. Takýto luxus by nemal patriť len vyvoleným. Finančná zabezpečenosť by nemala byť výsadou bohatých. Dovoliť si ju môže každý, kto dokáže so svojím majetkom hospodáriť a vie, že aj z mála sa dá vytvoriť niečo. Chcete sa to tiež naučiť?