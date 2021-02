Ďalšie testovanie na KORONAVÍRUS: Prešov zriadi počas víkendu 12 odberných miest

"Zriadených bude 12 odberných miest, ktoré budú vytvorené v prešovských základných školách. Jednotlivé odberné miesta budú otvorené v sobotu aj v nedeľu od 8.00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h. Odbery budú vykonávané počas obidvoch dní len do 17.00 h, a preto žiadame záujemcov o testovanie, aby prichádzali na odberné miesta s dostatočným časovým predstihom," uviedol Tomek. Ako ďalej povedal, víkendové testovanie v prešovských základných školách je určené predovšetkým pre ľudí, ktorí potrebujú test na účel cesty do zamestnania a nestihli sa dať otestovať počas pracovného týždňa, respektíve nenašli voľné termíny odberov na súkromných odberných miestach, pretože kapacita odberných miest zriadených mestom je obmedzená.

Na základe rozdelenia okresov podľa aktuálnej rizikovosti sa mesto Prešov nachádza v treťom stupni varovania, kde negatívny test na ochorenie COVID-19 platí sedem dní s účinnosťou od 15. februára. "Na všetkých odberných miestach bude fungovať online registračný systém na antigénové testovanie. Stačí vyplniť registračný formulár na webstránke trustoneapp.com/registration/slovakia/ a následne si stiahnuť aplikáciu do smartfónu. Po prihlásení sa do aplikácie každý používateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odbernom mieste," vysvetlil Tomek.

Výhodou pre všetkých občanov, ktorí sa zaregistrujú na testovanie prostredníctvom aplikácie, bude podľa Tomeka aj to, že nemusia čakať na výsledky svojho testu na odbernom mieste, pretože certifikát s výsledkom nájdu krátko po odbere v elektronickej forme priamo vo svojej aplikácii. Na vyžiadanie však môžu dostať certifikát aj v papierovej forme priamo na odbernom mieste. "Obyvateľom odporúčame, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na jednotlivých odberných miestach na webstránke www.somvrade.sk," dodal Tomek s tým, že zoznam odberných miest nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.presov.sk.