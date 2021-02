Zvrat v spore Remišovej a Nicholsonovej: Zasiahnuť musel Sulík! Za kolegyňu sa ospravedlnil

BRATISLAVA - Reakcia na reakciu na reakciu. Aj tak by sa dal nazvať spor medzi europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Veronikou Remišovou. Europoslankyňa za SaS včera na tlačovke obvinila ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z toho, že Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov. Remišová to poprela s tým, že peniaze šli na účely pandemických opatrení. Nicholsonová si stojí za svojím, podľa nej šlo o inú miliardu.

Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu, uviedla včera Ďuriš Nicholsonová. Podľa Remišovej to však boli zavádzajúce a nepravdivé informácie. Dnes sa má na tlačovej konferencii k stiuácii opäť vyjadriť Remišová.

Sulík sa ospravedlnil kolegom

Podľa informácií Aktuality.sk bola na túto tému reč aj v pondelok večer na koaličnej rade. Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík sa na nej mal ospravedlniť kolegom z vládnych strán za vystúpenie jeho straníckej kolegyne. Koaliční poslanci ju kritizovali aj preto, že si sporné veci neskúsila pred tlačovkou vysvetliť s Remišovou osobne.

Slovensko prišlo o miliardu

"Realokovať, teda presúvať odtiaľ, kde peniaze nemíňame, tam, kde ich potrebujeme, sme mohli len do roku 2020. Každý rok možno len určitú časť. Na rok 2020 to bola 1 miliarda eur. V momente, keď sme ju nepresunuli, sme o ňu prišli, musíme ju vrátiť. Tá je nenávratne preč, keďže sme ju nerealokovali, tak sme o ňu prišli," priblížila Ďuriš Nicholsonová. Slovensko musí podľa nej pri čerpaní fondov EÚ "odhodiť rezortizmus".

Podľa Ďuriš Nicholsonovej sú v spomínanom fonde "zabetónované" ešte 4 miliardy eur, ale možno ich míňať len na to, na čo je EFRR primárne určený. "Dokonca my tie peniaze nemôžeme posúvať ani v rámci prioritných osí. V praxi to znamená, že nebudeme vedieť minúť 4 miliardy eur, keď za 7 rokov sme boli schopní minúť iba 2 miliardy eur," poznamenala.

To sa bude dať podľa nej zabezpečiť jedine tak, že sa všetky sily sústredia do toho, aby sa v čo najväčšej možnej miere zapojili do čerpania kraje, obce a mestá. Musí sa im poslať personál, ktorý im pomôže napísať projekty, aby vedeli zareagovať na výzvy. Podľa nej o realokácii vedelo aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. "Konkrétne o tejto (spomínanej) realokácii bola informovaná vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí)," zdôraznila Ďuriš Nicholsonová.

Nie je pravda, že sme miliardu eur z eurofondov nerealokovali

Nie je pravda, že Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19. Na brífingu SaS k eurofondom podľa Remišovej zazneli "mnohé zavádzajúce, nepravdivé a nekorektné informácie". "Fakty sú také, že 1,1 miliardy eur sa realokovalo. V apríli 2020, hneď po nástupe do vlády, som absolvovala rokovania so všetkými rezortnými ministrami, kde sme v prvej vlne realokácií realokovali 1 miliardu eur, teda z nevýkonných výziev a programov sme presunuli 1 miliardu eur na boj s COVID-om," uviedla Remišová.

Najväčšiu časť z objemu 1,1 miliardy eur podľa vicepremiérky dostal práve Európsky sociálny fond (ESF), takže nie je pravdou, čo tvrdí SaS, že ESF sa z eurofondov nenavyšoval. "Suma 1,1 miliardy eur bola realokovaná takto: Podpora zdravotníckeho systému 204 miliónov eur, udržanie zamestnanosti, čiže ESF 410 miliónov eur, podpora pre malé a stredné podniky (rezort hospodárstva) 330 miliónov eur, podpora zložiek Integrovaného záchranného systému 51 miliónov eur a iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-u 109 miliónov eur," spresnila.

Nie je miliarda ako miliarda Veronika

Nicholsonová neskôr v reakcii na Remišovú na sociálnej sieti napísala, že každé slovo na tlačovke bolo pravdivé. "Veronika Remišová hovorí o iných peniazoch, alokovaných z iných fondov. Nazvala ma klamárkou, ale v takom prípade klame Európska Komisia a jej zástupcovia. Nie je miliarda ako miliarda, Veronika..., ale tu nejde o nás" napísala europoslankyňa a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci.

"Ide o tých, ku ktorým sa tieto peniaze majú čo najrýchlejšie dostať. Túto lavínu spustili podnety ľudí, ktorí prepadávajú cez sito štátnej pomoci. Napísala som premiérovi list, kde menujem návrhy na zlepšenia a informácie sa sypali ďalej," napísala na sociálnej sieti Facebook.