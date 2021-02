KORONAVÍRUS Niektoré školy sa môžu otvoriť, v čiernych okresoch sa bude vyučovať dištančne

Z viacerých miest však už avizovali, že školy neotvoria, aj keď môžu. Dôvodom je obava zo šírenia ochorenia medzi školákmi. Napríklad v Košiciach sa školy v pondelok neotvoria, väčšina miest na Zemplíne ich tiež necháva zatvorené. V Bratislavskom kraji školy zostávajú tiež zatvorené. Naopak, s otváraním počítajú napríklad v Prešove, Banskej Bystrici či na Spiši, kde sa školáci vrátia do škôl v Poprade, Starej Ľubovni, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či Gelnici.

Z rozhodnutia ministra školstva vyplýva, že od pondelka sa môže obnoviť vyučovanie v materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach. Do škôl sa môžu vrátiť aj školáci na prvom stupni základných škôl či na základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Školáci môžu opäť zasadnúť aj do lavíc v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach, špeciálnych základných školách, stredných zdravotníckych školách. Vrátiť sa môžu aj žiaci v končiacich ročníkoch stredných škôl. Rovnako je to možné aj v stredných školách, okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, ale aj v stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách.

Obnovuje sa aj individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj. Spustená je tiež prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti, školských klubov detí a niektorých školských internátov s tým, že ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe.

Žiaci druhého stupňa základných škôl a zvyšné ročníky na stredných školách sa vzdelávajú naďalej dištančne. Rovnako sa tak naďalej budú vzdelávať žiaci v mestách a obciach, kde sa školy zatiaľ neotvoria.

Deti sa testovať nemusia

V otvorených materských a základných školách sa vyžaduje test zamestnancov a zákonného zástupcu, deti sa testovať nemusia. V posledných ročníkoch stredných škôl je nevyhnutný negatívny test pre zamestnancov a žiakov. Platnosť testu je sedem kalendárnych dní.

Školy sa okrem celoštátneho COVID automatu riadia aj COVID školským semaforom. Z materiálu rezortu školstva Návrat do škôl 2021 vyplýva, že školy od 8. februára majú opäť povinnosť hlásiť zatváranie a otváranie škôl či tried na ministerstvo školstva, podobne ako na jeseň 2020.