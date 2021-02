BRATISLAVA – Zástupcovia bratislavských mestských častí spolu s primátorom pred pár minútami rozhodli, či deti v hlavnom meste pôjdu od zajtra do škôl a škôlok. Do úvahy zobrali aj odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré neodporúča otvárať školy a škôlky. A to aj napriek tomu, že Bratislava je v bordovej zóne, nie v čiernej.