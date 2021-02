Plénum odmietlo návrh na skrátenie volebného obdobia a na predčasné voľby

V návrhu argumentovali nezaradení poslanci tým, že kabinet Igora Matoviča (OĽANO) podcenil pandémiu nového koronavírusu. Ocenili rázny postup vlády v prvej vlne pandémie, no v druhej vlne podľa nich zlyhala. "Výsledkom ich amatérskeho pôsobenia je absolútny chaos v opatreniach, ktoré sa účelovo menia zo dňa na deň či z hodiny na hodinu. Ľudia v nich dávno stratili prehľad a nechápu ich zmysel," uviedli v dôvodovej správe. Spomenuli tiež osobnú pomstychtivosť premiéra voči konkrétnym segmentom hospodárstva či rezortom riadeným SaS. Vládu kritizovali aj za to, že premrhala letné obdobie na prípravu opatrení. Premiér podľa nich spochybňuje aj rozhodnutia odborníkov a politicky do nich zasahuje.

Tvrdili, že za súčasný stav, keď na Slovensku kolabujú nemocnice a denne umierajú ľudia, je politicky zodpovedná vláda. Dodali, že vládna koalícia nezvládla zdravotnícku, ale ani ekonomickú a fiškálnu oblasť boja s pandémiou. Okrem boja s pandémiou vláda podľa poslancov zlyhala aj v ďalších oblastiach, napríklad v sociálnej. Hovorili aj o porušovaní predvolebných sľubov vládnych strán v oblasti transparentnosti.