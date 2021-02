KORONAVÍRUS Vládna štvorka sa nevie zhodnúť na návrate: Všetci rodičia čakajú na dnešné rozhodnutie

BRATISLAVA - Vláda bude v piatok rokovať dovtedy, kým nebude prijaté spoločné rozhodnutie. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý sa na online rokovaní, začínajúce sa o 10.00 h, nezúčastní. Kabinet sa má zaoberať definitívnou podobou opatrení v rámci COVID automatu, vrátane znovuotvárania škôl.

"Aby dohoda vznikla čím skôr... a hlavne, aby ľudia dohodu nevnímali ako moje rozhodnutie, ale spoločné rozhodnutie celej koalície," vysvetľuje svoju plánovanú absenciu Matovič. Premiér poukazuje na to, že za COVID automat hlasovali v decembri ministri všetkých koaličných strán, zhoda bola aj na jeho spustení od 8. februára, dohoda o jeho podobe mala byť uzavretá pred Matovičovým odchodom na stredajšiu (3.2.) oficiálnu návštevu Francúzska.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Dohoda bude až na konci, dohliadnuť má na to Heger

„Uznesenie však stále nie je na svete, čo úplne zbytočne stresuje najmä samosprávy. Požiadal som preto podpredsedu vlády Eda Hegera, aby opätovne zvolal vládu s tým, že kým nebude prijaté rozhodnutie, zasadnutie vlády neskončí,“ zdôraznil Matovič.

Premiér sa vo štvrtok (4.2.) vyjadril, že by v súčasnej epidemiologickej situácii s dominantnou prítomnosťou infekčnejšieho britského kmeňa nového koronavírusu neotváral školy, tak ako to v stredu (3.2.) ohlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Premiér chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany.

Gröhling chce ísť podľa pôvodného plánu

Gröhling pri štvrtkovej hodine otázok v Národnej rade SR reagoval, že školy sa od pondelka (8. 2.) budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO).

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Od pondelka sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.