Prezidentka odvolá rektora STU Fikara: Gröhling má výhrady, nemá však právomoc to zmeniť

Prezidentka list od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) v stredu obdržala. "Po tom, ako je ministrom školstva podpísané rozhodnutie akademického senátu (AS) o odvolaní rektora, prezidentka v takýchto prípadoch nemá inú možnosť a, žiaľ, bude musieť pristúpiť k odvolaniu rektora," poznamenal v reakcii Strižinec.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s rozhodnutím Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v súvislosti s návrhom na odvolanie jeho rektora Miroslava Fikara nie je spokojný, no nemá právomoc to zmeniť. Ako dodal, prezidentke zaslal list s výsledkami prieskumu, ktorý v tejto veci realizovalo ministerstvo. "Mne zákon nedáva možnosť odmietnuť, nepodpísať rozhodnutie AS. Zákon mi umožňuje preskúmať jednotlivé okolnosti, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. My sme oficiálnou cestou kontaktovali STU, aby zodpovedala na množstvo otázok, ktoré sme mali, a tie boli zodpovedané," povedal minister. Ako tvrdí, na základe toho v utorok (2. 2.) podpísal list smerom k prezidentke, ktorý, ako predpokladá, bol v stredu zaslaný. "Ja som o tom prezidentku informoval, že zasielame tento list a teraz je rozhodnutie na prezidentke," povedal.

Minister tvrdí, že nie je spokojný s rozhodnutím AS ani s tým, ako zasadal. "Ja osobne nie som spokojný ani s argumentáciou, ktorá zaznela na senáte," povedal. Ministerstvu školstva návrh na odvolanie rektora STU doručili 2. novembra 2020. Ministerstvo posudzovalo jeho zákonnosť, následne bol návrh posunutý prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Akademický senát STU na svojom zasadnutí 26. októbra 2020 schválil návrh na odvolanie rektora Fikara z funkcie. Pri hlasovaní bolo platných 42 hlasov. Za návrh na odvolanie rektora hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja senátori.