AKTUÁLNE Milionár Jozef Brhel sa dnes na slobodu nedostane! Zadržali ho po výsluchu na NAKA

BRATISLAVA - Obvinený podnikateľ Jozef Brhel priletel v pondelok večer súkromným lietadlom do Viedne. Odtiaľ sa presunul na Slovensko. Dnes ráno už prišiel do budovy Policajného prezídia v Bratislave, kde bude vypovedať.

13:10 Podľa zdrojov z vyšetroavnia sa bude v jeho prípade postupovať rovnako, ako v pri obviených akcie MÝTNIK, ktorých vyšetroavteľ navrhol stíhať väzobne.

13:05 Podľa infoprmácií Topky.sk vyšetrovateľ NAKA Jozefa Brhela po výsluchu zadržal. Na slobodu sa zrejme v najbližších hodinaách nedostane.

13:00 Výsluch podbnikateľa Brhela sa skončil po takmer troch hodinách. Advokati ostatných obviených už opustili budovu policajného prezídia opustili.

Jozef brhel je jedným z ôsmich obvinených v kauze Mýtnik. Jeho a ďalšieho obvineného Michala Suchobu počas piatkovej akcie Národná kriminálna agentúra nezadržala, pretože sa nachádzali mimo Slovenska. Brhel sa však rozhodol v pondelok večer vrátiť.

Zdroj: Ivan Mego

krátko pred desiatou hodinou prišiel do budovy Policajného prezídia aj so svojím advokátom. Na otázky novinárov odpovedal, že bude spolupracovať s políciou. Či sa neobáva toho, že by ho vzali do väzby, nepovedal.

Akcia Mýtnik

Elitní policajti v piatok v skorých ranných hodinách zadržali niekoľko osôb, medzi nimi aj exšéfa Finančnej správy Františka Imreczeho či bývalého IT šéfa Finančnej správy Milana Gregu. Stíhaní sú za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Vyšterovateľ obvinil aj podnikateľa Jozefa Brhela, ktorý bol však mimo Slovenskej republiky.

Obvinení je aj Peter Brhel. Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes rozhodol, že Peter Brhel a František Imrecze budú stíhaní väzobne. Dcéra Petra Brhela podala v súvislosti s piatkovým zásahom podnet na Inšpekciu ministerstva vnútra.