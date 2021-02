KORONAVÍRUS Krajčího SMS nápad po vláde rozdúchal vášne: TOTO sú novinky v opatreniach!

- Vláda na svojom mimoriadnom pondelkovom rokovaní spresnila zoznam okresov, v ktorých nebude nutné po 3. februári preukazovať sa pri výnimkách zo zákazu vychádzania negatívnym testom na nový koronavírus vykonaným od 27. januára. V určenej skupine okresov nebude teda negatívny certifikát potrebný pri ceste do práce, na poštu či do banky, ale ani pri vyzdvihnutí si tovaru, sprevádzaní dieťaťa do školy či pobyte v prírode .

Okresy

- Zmenu s odobrením predsedu Matoviča avizoval na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Krajčí v súvislosti s tým, že Bratislava a okres Nitra sa napokon dostali medzi červené okresy s horšími číslami (Bratislava dosiahla 1,3-percentnú, okres Nitra 1,01-percentnú pozitivitu).

- Krajčí oznámil, že zmenou uznesenia zaradí medzi okresy, v ktorých sa nebude vyžadovať nový negatívny certifikát ako podmienka využitia výnimiek z lockdownu, aj Bratislavu a okres Nitra, rovnako ako okresy Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré sa na základe definitívnych výsledkov posunuli medzi tzv. zelené okresy s nižšou pozitivitou. V tejto skupine je podľa aktualizovaného uznesenia vlády teda nie 36, ale 38 okresov.

Výnimky

- Výnimku zo zákazu vychádzania si možno uplatniť napríklad pri ceste do práce, obstaraní si nevyhnutných životných potrieb, ceste k lekárovi či na test na nový koronavírus.

- Výnimka platí pri ceste za blízkou osobou, ktorá je odkázaná na starostlivosť, na cestu do zahraničia a späť, cestu k výdajni tovarov, cestu na sobáš, pohreb či krst.

- Výnimka platí aj pre tzv. zdravotnú vychádzku osôb starších ako 65 rokov alebo ŤZP osôb v kruhu do 1000 metrov od svojho bydliska (povolený je aj sprievod inej osoby).

- Do 1000 metrov od bydliska je tiež povolené vyvádzať psa alebo mačku, takisto je možné ísť so zvieraťom k veterinárovi.

- Výnimka sa vzťahuje aj na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, cestu dieťaťa do školy, škôlky či za druhým rodičom.

- Zákaz sa neuplatňuje ani pri ceste na súdne pojednávanie, konanie orgánu činného v trestnom konaní či iného orgánu verejnej moci, ak konanie nemôže byť realizované distančne.

- Zákaz sa nevzťahuje ani na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Lockdown už podľa Krajčího nezaberá

Súčasný lockdown na Slovensku nezaberá. Pacientov v nemocniciach stále pribúda, aj keď nejde o rýchly nárast. V hre je aj možnosť ďalšieho sprísnenia zákazu vychádzania. V pondelok o tom pred rokovaním vlády informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že si nie je istý, ako dlho nemocnice takýto stav vydržia.

Poukázal na to, že k pondelku má SR v nemocniciach pre nový koronavírus 3653 pacientov. "Situácia začína byť veľmi vážna napriek všetkým opatreniam, ktoré sme momentálne urobili. Uvidíme, ako nám zaberie testovanie, ktoré sme realizovali," komentoval s tým, že v utorok (2. 2.) na pandemickej komisii chce s odborníkmi prebrať, ako ďalej postupovať. Témou bude aj COVID automat.

Vyslovil osudový nápad a oheň bol na streche

Riešenie by videl v sprísnení zákazu vychádzania. To by mohlo byť formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol s tým, že aktuálne je zákaz vychádzania beztak prísny. Takúto možnosť by si dohodli s operátormi.

Remišová si to nevie predstaviť

Vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová si nevie predstaviť zavedenie kontroly zákazu vychádzania prostredníctvom SMS. Takýto návrh mal byť podľa nej najskôr prerokovaný na koaličnej rade. Uviedla to v reakcii na pondelkové slová ministra zdravotníctva Krajčího.

"Máme ešte veľké rezervy v iných opatreniach. Nemusíme ísť hneď na najprísnejšiu a najdrastickejšiu kontrolu občanov, aby sa kontrolovalo vychádzanie cez SMS," skonštatovala vicepremiérka. Vláda by mohla podľa Remišovej skôr zaviesť povinnosť nosiť respirátory v uzavretých priestoroch a distribuovať ich zadarmo seniorom, zraniteľným skupinám a tiež pozitívne testovaným.

Bez koaličnej rady nikdy, odkazujú Kollárovci

Koaličné hnutie Sme rodina aktuálne nepodporuje návrh sprísniť zákaz vychádzania formou SMS, pretože dosiaľ nebol prerokovaný na koaličnej rade. V reakcii na pondelkové slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) to uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára Michaela Jurcová.

“Takéto návrhy, ktoré sa v značnej miere dotýkajú života spoločnosti, je podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára nevyhnutné najprv otvoriť na koaličnej rade,” dodala Jurcová.

Nerealizovateľné, myslia si v SaS

Koaličná strana SaS si nevie predstaviť technickú realizáciu zámeru sprísniť zákaz vychádzania formou SMS správ. Ako uviedla v reakcii predsedníčka Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), užitočnejšie by bolo zlepšiť dohľadávanie kontaktov a vyhľadávať ohniská nákazy.

"Stačí, keď si spomenieme, ako dopadlo prihlasovanie na očkovanie alebo trasovanie. Navyše, ak by sa mala každá jedna výnimka posudzovať individuálne, bolo by to personálne veľmi náročné. Ak by to bolo zautomatizované, stratilo by to, naopak, opodstatnenie," hovorí poslankyňa. Ako však poznamenala, o návrhu nevie viac ako bolo prezentované v médiách.