ONLINE Druhý deň grilovania kandidátov na šéfa ÚŠP: Na rade je Šanta a Špirko

vypočúvanie kandidátov na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry trvá dva dni (1. a 2. februára), zatiaľ vypovedali dvaja kandidáti - Peter Kysel a Daniel Lipšic

nového šéfa by mali poslanci voliť v stredu na aktuálnej schôdzi parlamentu, poslanci nemôžu rokovať na schôdzi, ak je zasadnutie výboru

predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi

voľba sa mala pôvodne konať až v máji, kedy mal Dušanovi Kováčikovi skončiť mandát, no koncom minulého roka ho zadržala NAKA, vzdal sa funkcie a aktuálne je vo väzbe

VIDEO Grilovanie kandidátov na šéfa ÚŠP: Lipšic hovorí o historickej šanci! Čelí tvrdým otázkam

NAŽIVO Vypočúvanie Jána Šantu

9:14 Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák zahájil druhý deň vypočúvania kandidátov. Ako prvého vypočujú Jána Šantu.

8:45 Druhý deň vypočúvania začne o deviatej. Prvý na rade je Ján Šanta, po ňom nasleduje štvrtý a posledný kandidát Vasiľ Špirko.

8:30 V pondelok sa pre výbor postavili Peter Kysel a Daniel Lipšic. Obaja čelili otázkam ohľadom Milana Lučanského. Kysel odpovedal ja na otázku ohľadom inštitútu tzv. kajúcnika i kolúznej väzby. Lipšic čelil otázkam ohľadom komunikácie so Zsuzsovou, jeho nezaujatosti a nestrannosti kvôli minulosti politika i tragickej nehode, pri ktorej umsrtil chodca.

Obvinenie Kováčika je veľká hanba

Prvými dvoma kandidátmi, ktorá čelili vypočúvaniu, boli Peter Kysel a Daniel Lipšic. Kysel v úvode povedal, že ho ku kandidatúre motivoval Dušan Kováčik. Rozhodol sa kandidovať potom, čo ho vzali do väzby. "Rozhodol som sa uchádzať o túto funkciu vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali. Doktor Kováčik bol obvinený z činnosti pre zločineckú skupinu," povedal na úvod Kysel s tým, že to na neho silne emočne zapôsobilo. "Považujem to za veľkú hanbu," dodal.

"Je to človek, ktorý sa diametrálne menil od roku 2005," uviedol Kysel s tým, že veľká zmena nastala hlavne v roku 2009 po jeho druhej kandidatúre. "Prestal to byť človek, ktorý ľudí podporoval. Stal sa z neho kontrolór," uviedol s tým, že považuje najmä koniec jeho šéfovanie za totálne menežérske zlyhanie. "Kováčik rozbil kolektív v úrade, my sme si ho lepili naspäť," vyjadril sa Kysel.

Lipšica viedli ku kandidatúre tri dôvody

Lipšic sa sústredil na tri dôvody jeho motivácie, aby kandidoval. "Prvým dôvodom je, že sa domnievam a som presvedčený o tom, že v súčasnosti je výnimočná doba, aj vďaka zmenám v spoločnosti, posunúť spravodlivosť dopredu. V minulosti taká šanca neexistovala," povedal. Zdôvodnil to aj tým, že súdy boli ovplyvnené. "Ak túto historickú šancu nevyužijeme teraz, že rovnosť pred zákonom platí, nemusíme ju využiť už nikdy," uviedol.

Druhý faktor, ktorý zvažoval, je aj jeho súčasná práca. "Pôsobím vo firme, kde máme silný trestnoprávny tím," uviedol Lipšic s tým, že zastupujú množstvo významných klientov. "Tretí a najdôležitejší faktor je ten, že pre mňa je príbeh špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry mimoriadne inšpiratívny," povedal Lipšic a opísal skutočnosti. "Prehráte len vtedy, keď sa vzdáte." Pre Lipšica je boj proti zločinu poslaním.