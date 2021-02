ONLINE Druhý deň grilovania kandidátov na šéfa ÚŠP: Na rade je Šanta! Je to posledná výzva v mojom živote

vypočúvanie kandidátov na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry trvá dva dni (1. a 2. februára), zatiaľ vypovedali dvaja kandidáti - Peter Kysel a Daniel Lipšic

nového šéfa by mali poslanci voliť v stredu na aktuálnej schôdzi parlamentu, poslanci nemôžu rokovať na schôdzi, ak je zasadnutie výboru

predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi

voľba sa mala pôvodne konať až v máji, kedy mal Dušanovi Kováčikovi skončiť mandát, no koncom minulého roka ho zadržala NAKA, vzdal sa funkcie a aktuálne je vo väzbe

NAŽIVO Vypočúvanie Jána Šantu

10:37 Inštitút spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, je štandardný prostriedok dokazovania nielen na Slovensku, ale na celom svete. „Do nášho právneho poriadku bol zakotvený o ničo neskôr, ak sa nemýlil v roku 2003. Nie je to nič výnimočné ani z hľadiska právnej úpravy, ani z hľadiska právnej praxe. Všetci vieme, že v prípade tak dôležitého dôkazu ako je tento, je podstatné to, aby výpoveď takejto osoby bola objektivizovaná celým radom dôkazov,“ uviedol Šanta.

10:35 Nasleduje druhé kolo otázok. Šeliga sa pýta na kajúcnikov.

10:30 „Ja som prísny na seba a na ostatných. Keď mi chodia niektorí policajti nepripravení, prácu flákajú, vtedy som veľmi nepríjemný, keďže si neplní svoje povinnosti. Som nepríjemný na hlavných pojednávaniach, keď sa útočí a používajú sa neprimerané výrazy, ale v osobnom kontakte si myslím, že som žoviálny človek, s ktorým sa myslím si dobre rozpráva,“ uviedol Šanta a poukázal na svoj vzťah s médiám.

„Čo sa týka komunizmu, je to ťažká otázka. Myslím si, že v určitých oblastiach je pole takpovediac neprebádané,“ uviedol Šanta. „Čo si myslíte, prečo tu nie sú smeráci pri vás?“ dodal Pročko. „Tak to netuším. Možno sa ma niekto bojí,“ dodal Šanta. Zdroj: Topky/Vlado Anjel 10:10 Pýta sa Pročko. „Asi nie ste zaujímavý, chýba nám tu elita národa,“ povedal na úvod. Narážal tým na poslanca Smeru Ľuboša Blahu či poslanca Hlasu Šutaja Eštoka. „Chcem sa spýtať, čo s tou prokuratúrou?“ znie prvá otázka. „Počul som, že ste v kontakte s ľuďmi nepríjemný, neviem, nestretol som sa s vami,“ znie druhá. „Treťou otázkou by som sa chcel spýtať, vraj sa tu nevyšetrujú niektoré trestné činy ohľadom komunizmu. Niekto si tu postaví pomník Biľaka a nič sa s tým nedeje,“ dodal. 10:04 Kauza financovania SDKÚ Poslanec Drdul sa pýta na kauzu financovania SDKÚ. „Nedošlo k zastaveniu, ale k odmietnutiu veci ešte pred trestným stíhaním,“ uviedol Šanta. „V rámci vyšetrovania sa zistilo, že si niečo požičali, ale aj to vrátili. Ťažko v tom hľadať trestnú činnosť. Odhliadnite prosím od politickej a spoločenskej búrky, ktorá okolo toho vznikla,“ uviedol Šanta s tým, že sa venoval len tejto okrajovej časti. Tejto kauze sa u Šantu venovali už počas vypočúvania kandidátov na generálneho prokurátora. 9:57 Šeliga zdôrazňuje, že cítia nárast extrémizmu. „Vylučujete, že za tým môže byť osobná animozita voči doktorovi Honzovi?“ pýta sa Šeliga. „Absolútne to vylučujem,“ odpovedal jasne Šanta. Zdroj: Topky/Vlado Anjel 9:52 „Vy stále hovoríte o zrušení, ale tu sa nič rušiť nejde,“ povedal Šanta. „Ja som naznačil presúvanie spisov v krízovej situácii, ako nastala teraz,“ uviedol. Oddelenie boja proti extrémizmu doteraz podliehalo priamo špeciálnemu prokurátorovi. „To oddelenie stálo úplne mimo systematiky, teraz sa to zjednotí tak, ako sa osvedčila táto činnosť predtým,“ vysvetľuje. „Ja v tom nevidím najmenší problém,“ uviedol. Nevidí v tom problém, keďže sa podľa neho nič nezmení. 9:47 Šeliga stále nechápe. „Je tu možnosť veci si prerozdeliť bez toho, aby sa menila organizačná štruktúra. Napriek tomu hovoríte, že idete meniť štruktúru,“ uviedol. Nevidí v tom význam, okrem výkričníka, že sa ide niečo robiť s oddelením boja proti extrémizmu. „Čo to znamená pre prokurátora, ak by sa toto oddelenie zrušilo?“

9:43 Poslanec Ondrej Dostál sa pýta Šantu na zrušenie oddelenia boja proti extrémizmu. Šanta uviedol, že zámerom generálneho prokurátora je rovnomerná vyťaženosť všetkých prokurátorov. Šeliga sa takisto zaujíma o oddelenie boja proti extrémizu. „Oddelenie boja proti extrémizmu nezanikne, stane sa súčasťou dvoch nosných odborov,“ hovorí Šanta. Šeliga sa pýta, čo sa tým zmení prakticky, keď sa to zruší. „Nezruší sa odbor, stále to bolo aj bude oddelenie. Oddelenie extrémizmu sa stane súčasťou odboru kriminality. Nič sa nestráca, nemení, neoslabuje,“ odpovedal.

9:40 „Túto výzvu vnímam ako poslednú v živote vzhľadom na vek aj dĺžku funkčného obdobia, čo je sedem rokov,“ uviedol Šanta.

9:37 „Pokiaľ ide o legislatívnu zmenu, som za to, aby bolo v zákone zakotvené, že bude mať povinnosť minimálne raz ročne zodpovedať za výsledky svojej práce napríklad pred ústavnoprávnym výborom alebo v pléne Národnej rady,“ uviedol.

Ďalším opatrením na zamedzenie zlyhania špeciálneho prokurátora je podľa Šantu odôvodňovanie zmeny špeciálneho prokurátora. „Momentálne sme značne poddimenzovaný, je to spôsobené aj tým, čo sa na špeciálnej prokuratúre stalo,“ uviedol Šanta.

9:35 „Zlyhávajúca kontrola bol ďalší moment, ktorý spôsobil zlyhanie bývalého špeciálneho prokurátora,“ uviedol Šanta s tým, že keby si generálny prokurátor plnil svoje povinnosti, situácii sa dalo predísť. „Nikoho nemusím presviedčať, že médiám som otvorený a ústretový,“ uviedol. „Nepochybujem o tom, že nový generálny prokurátor vezme kontrolu za dobrý koniec a bude všetko, ako má byť,“ povedal. Dôležitá je podľa neho aj kontrola prokurátorov.

9:34 Šanta v úrade špeciálnej prokuratúry pôsobí od jeho založenia. „Pokiaľ ide o pracovné výsledky, tie sú myslím ľahko merateľné,“ hovorí. „Za tie roky mám jasne sformulovanú víziu a názor na to, čo sa robilo zle, čomu musíme predchádzať a kam sa dajú veci posúvať.“ V prípade špeciálneho prokurátora to musí byť podľa neho subjekt kontrolujúci a kontrolný. Podľa Šantu je rozhodujúci prokurátorský päťboj.

9:25 Šanta v úvode povedal, že je to špecifická situácia, keďže sedí pred porotou druhýkrát. Kandidoval aj na post generálneho prokurátora. „Včera to bolo 30 rokov, čo som nastúpil do rezortu prokuratúry. Začínam poslednú štvrtinu svojho profesijného života a určite to bol jeden z momentov, prečo som súhlasil s kandidatúrou,“ povedal.

9:14 Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák zahájil druhý deň vypočúvania kandidátov. Ako prvého vypočujú Jána Šantu.

8:45 Druhý deň vypočúvania začne o deviatej. Prvý na rade je Ján Šanta, po ňom nasleduje štvrtý a posledný kandidát Vasiľ Špirko.

8:30 V pondelok sa pre výbor postavili Peter Kysel a Daniel Lipšic. Obaja čelili otázkam ohľadom Milana Lučanského. Kysel odpovedal ja na otázku ohľadom inštitútu tzv. kajúcnika i kolúznej väzby. Lipšic čelil otázkam ohľadom komunikácie so Zsuzsovou, jeho nezaujatosti a nestrannosti kvôli minulosti politika i tragickej nehode, pri ktorej umsrtil chodca.

Obvinenie Kováčika je veľká hanba

Prvými dvoma kandidátmi, ktorá čelili vypočúvaniu, boli Peter Kysel a Daniel Lipšic. Kysel v úvode povedal, že ho ku kandidatúre motivoval Dušan Kováčik. Rozhodol sa kandidovať potom, čo ho vzali do väzby. "Rozhodol som sa uchádzať o túto funkciu vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali. Doktor Kováčik bol obvinený z činnosti pre zločineckú skupinu," povedal na úvod Kysel s tým, že to na neho silne emočne zapôsobilo. "Považujem to za veľkú hanbu," dodal.

"Je to človek, ktorý sa diametrálne menil od roku 2005," uviedol Kysel s tým, že veľká zmena nastala hlavne v roku 2009 po jeho druhej kandidatúre. "Prestal to byť človek, ktorý ľudí podporoval. Stal sa z neho kontrolór," uviedol s tým, že považuje najmä koniec jeho šéfovanie za totálne menežérske zlyhanie. "Kováčik rozbil kolektív v úrade, my sme si ho lepili naspäť," vyjadril sa Kysel.

Lipšica viedli ku kandidatúre tri dôvody

Lipšic sa sústredil na tri dôvody jeho motivácie, aby kandidoval. "Prvým dôvodom je, že sa domnievam a som presvedčený o tom, že v súčasnosti je výnimočná doba, aj vďaka zmenám v spoločnosti, posunúť spravodlivosť dopredu. V minulosti taká šanca neexistovala," povedal. Zdôvodnil to aj tým, že súdy boli ovplyvnené. "Ak túto historickú šancu nevyužijeme teraz, že rovnosť pred zákonom platí, nemusíme ju využiť už nikdy," uviedol.

Druhý faktor, ktorý zvažoval, je aj jeho súčasná práca. "Pôsobím vo firme, kde máme silný trestnoprávny tím," uviedol Lipšic s tým, že zastupujú množstvo významných klientov. "Tretí a najdôležitejší faktor je ten, že pre mňa je príbeh špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry mimoriadne inšpiratívny," povedal Lipšic a opísal skutočnosti. "Prehráte len vtedy, keď sa vzdáte." Pre Lipšica je boj proti zločinu poslaním.