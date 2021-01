ONLINE Druhé kolo skríningu obyvateľstva: Zásadná informácia prišla na poslednú chvíľu! Chaos v údajoch

BRATISLAVA - Druhé kolo skríningu obyvateľstva na nový koronavírus je tu. Odberné tímy sú pripravené, do testovania sa zapoja aj mestá, ktoré patria podľa výsledkov z uplynulého týždňa medzi tie lepšie. Chaos však spôsobili včerajšie informácie, ktoré prezentoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Okresy Bratislava a Nitra sa napokon radia medzi červené, čím sa do skupiny s lepšími výsledkami posunuli okresy Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Testovanie sa tu napriek tomu uskutoční.

08:40 - Odberné miesta v prípade mesta Bojnice budú fungovať po oba dni od 8.00 h do 18.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 12.45 h. Bojničania sa budú môcť dať otestovať v kultúrnom centre, na dvoch miestach v centre voľného času, červenom kútiku v nemocnici a kultúrnom dome v Dubnici.

08:35 - Päť mobilných odberových miest nájdete v Humennom. Radnica ich zriadila v priestoroch ZŠ na ulici SNP, ZŠ na ulici Hrnčiarskej, ZŠ na ulici Pugačevovej, v priestoroch Centra voľného času Dúha a v Komunitnom centre Podskalka.

08:30 - Mesto Snina počas víkendu zriadi päť mobilných odberových miest. Záujemcovia ich nájdu v priestoroch Cirkevnej spojenej školy na ulici Švermovej, Základnej školy na ulici Komenského, v elokovanom pracovisku ZŠ P. O. Hhviezdoslava, v priestoroch ZŠ na Študentskej ulici a ZŠ na Budovateľskej ulici.

Harmonogram odberov v 5 odberných miestach zriadeným mestom Snina - 30. 01. 2021 08:00 - 12:30 (posledný odber o... Uverejnil používateľ Mesto Snina - oficiálna stránka Piatok 29. januára 2021

08:20 - Druhé kolo skríningového testovania na nový koronavírus bude v sobotu a v nedeľu pokračovať aj v Žarnovickom okrese. Mestá Žarnovica i Nová Baňa posilnia testovacie kapacity zriadením vlastných odberových miest. Samosprávy o tom informovali na sociálnej sieti a webovej stránke.

V Žarnovici sa bude možné v sobotu otestovať v priestoroch mestského športového areálu od 8.00 h do 16.00 h. V nedeľu otvorí samospráva odberové miesto v kultúrnom dome, testovať sa bude od 8.00 h do 18.00 h. Nová Baňa rozšíri počas víkendu testovacie kapacity v meste zriadením odberového miesta v budove na Bernolákovej ulici č. 3, k dispozícii bude od 10.00 h do 18.00 h.

08:15 - Okres Dunajská Streda patrí aktuálne k najzasiahnutejším regiónom v oblasti výskytu ochorenia COVID-19. Mesto zverejnilo šesť miest, kde bude 30. januára až 1. februára testy realizovať. Obyvatelia sa môžu vopred objednať na webovej stránke mesta.

08:00 - V Bratislavskom kraji sa dobrovoľne môžete otestovať na viacerých miestach. Zoznam nájdete tu.

Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva to oznámil v piatok na základe verifikovania a preverenia všetkých dát zo skríningového testovania. Po 3. februári v týchto okresoch nebude vyžadované potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Viac sa dočítate tu.

07:20 - Víkendové antigénové testovanie na nový koronavírus sa v okresných mestách Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš uskutoční aj napriek preradeniu oboch okresov z červenej do zelenej zóny. TASR to potvrdili predstavitelia oboch samospráv.

"Keďže ešte v piatok (29. 1.) večer bol Dolný Kubín červeným okresom, intenzívne sme pracovali na tom, aby sme pripravili odberné miesta na testovanie. Následne sme sa dozvedeli, že už testovať nemusíme, ale môžeme. I keď očakávame, že o testovanie bude zo strany obyvateľov oveľa menší záujem, odberové miesta i tak otvoríme, nakoľko je všetok personál už pripravený," skonštatoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.

všetky ODBERNÉ MIESTA sú už OTVORENÉ testovanie je DOBROVOĽNÉ (okres Dolný Kubín je okres) v prípade, že... Uverejnil používateľ Mesto Dolný Kubín Piatok 29. januára 2021

Všetky plánované odberové miesta v sobotu ráno otvára aj Liptovský Mikuláš. Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková uviedla, že nedeľné (31. 1.) testovanie ešte zvážia na základe sobotňajšej účasti.

COVID-19: Dnes ráno sa otvorili všetky plánované pomocné odberné miesta, druhé kolo skríningu však nie je povinné.... Uverejnil používateľ Mesto Liptovský Mikuláš Piatok 29. januára 2021

07:00 - Minister zdravotníctva Marek Krajčí v piatok večer odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré sa po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy dostali do skupiny s lepšími výsledkami. Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.