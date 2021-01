Smola alebo nešikovnosť? VIDEO: Takto to vyzerá, keď sa v práci „darí“

Bratislava - Každý v práci niekedy zažíva dni, počas ktorých to jednoducho nejde. Snažíte sa, robíte všetko preto, aby ste podali super výkon, no výsledkom je akási menšia katastrofa? Ak sa dá napraviť, je to zväčša v poriadku. Menšie i väčšie katastrofy zachytáva video nižšie, ktoré je plné nešťastných momentov, ktoré sa odohrali v minulom roku. Keď sa teda najbližšie budete sťažovať, ako vám to v práci nejde, spomeňte si na tieto zábery.