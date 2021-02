ONLINE Začalo grilovanie kandidátov na šéfa ÚŠP: Kysela motivoval Kováčik! To, čo sa stalo, považujem za veľkú hanbu

vypočúvanie kandidátov na šéfa Úradu špeciálneho prokurátora potrvá dva dni (1. a 2. februára), voliť by sa následne mal na aktuálnej schôdzi

kandidujú štyria kandidáti - advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta

podmienkou na kandidatúru je aj previerka na stupeň "prísne tajné", NBÚ popiera, že by ju v prípade Lipšica vybavila expresne rýchlo

predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi

voľba sa mala pôvodne konať až v máji, kedy mal Dušanovi Kováčikovi

10:44 Nasleduje 15-minútová technická prestávka.

10:39 "Čo sa týka komunikačných kanálov s generálom Lučanským. Išlo o kolúznu väzbu, kde mu bola kontrolovaná pošta i návštevy," uviedol Kysel. Pošta bola podľa neho kontrolovaná štandardným spôsobom.

10:32 Prvé kolo otázok skončilo. Pýta sa Ľuboš Blaha. "Aký je to pocit, keď zomrie nevinný človek?" pýta sa. Kysel uviedol, že tragédiou je strata každého života. "O nevine by som sa nevyjadroval, keďže nedošlo k podaniu obžalovy." Blaha emotívne reaguje na Lučanského smrť, označil ho za hrdinu.

10:12 Kysel o Kováčikovi

„Je to človek, ktorý sa diametrálne menil od roku 2005,“ uviedol Kysel s tým, že veľká zmena nastala hlavne v roku 2009 po jeho druhej kandidatúre. „Prestal to byť človek, ktorý ľudí podporoval. Stal sa z neho kontrolór,“ uviedol s tým, že považuje najmä koniec jeho šéfovanie za totálne menežérske zlyhanie.

10:10 Kysel o Jaromírovi Čižnáro vi

„Bol to pokrok od toho, v akom bola predtým GP v úpadku,“ uviedol Kysel. „Vnímam ho ako osobu, ktorá absolútne odignorovala všetky signály, ktoré sa týkali Kováčika,“ povedal. Obdobie, kedy bol Čižnár šéfom GP nehodnotí ako dobré, ale bolo to podľa neho lepšie, ako za Trnku, kedy vládla podľa jeho slov anarchia.

10:06 Kysel o Dobroslavovi Trnkovi

Pýta sa Ondrej Dostál. „Ostal by som v prvom kole v minulosti.“ Dostál sa pýta na Dobroslava Trnku, Jaromíra Čižnára a Dušana Kováčika. „Zaujíma ma, ako ste ich vnímali a či ich viete porovnať z hľadiska vplyvu.“

Kysel pozná Trnku od konca 90. rokov. „Z môjho pohľadu to bol absolútne nekompetentný človek, aby vykonával nejakú riadiacu funkciu,“ povedal Kysel. Podľa neho bolo jeho jedinou výhodou to, že nikdy neriešil veci agresívne. „Jeho vyjadrenia na verejnosti boli katastrofálne,“ uviedol. Nahrávka, kde sa Trnka rozpráva s Marianom Kočnerom a kde ho kádruje, považuje za zlyhanie. "Jeho vplyv na prokuratúru bol deštrukčný. Považujem to za temné obdobie prokuratúry," dodal.

10:03 „Vždy sa pozerá na mieru závažnosti informácie, ktorú osoba poskytne. Miera závažnosti musí byť vyššia, akú OČTK poznali. Musí zároveň ísť o informácie, ktoré predtým OČTK nepoznali a teda bez tej informácie by nemohli orgány konať,“ uviedol s tým, že sa na to snažia pozerať starostlivo.

10:00 Rastlislav Schlosár sa pýta na názor ohľadom spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. "Spolupracujúce osoby v trestnom konaní nie sú žiadnou výnimočnosťou. Na Slovensku máme tento inštitút v zákone od roku 2003," uviedol.

9:56 „Kováčik rozbil kolektív v úrade, my sme si ho lepili naspäť,“ vyjadril sa Kysel.

9:51 Kysel sa vyjadruje ku kolúznej väzbe. "Vždy je to otázka jednotlivej kauzy, ktorá sa rieši. Je to na individuálnom posúdení," uviedol.

9:50 Konať mal podľa neho práve generálny prokurátor. S týmito „veternými mlynmi“ bolo podľa neho ťažké bojovať. Kysel pripomenul, že prokurátori, ktorí sa ozvali, boli trestaní. Napríklad Ján Šanta, voči ktorému bolo vymyslené disciplinárne konanie.

9:45 Šeliga na úvod uviedol, že si Kysela váži, no napriek tomu sa bude pýtať tvrdo. Pýtal sa ho na to, čo sa pýtali už predtým kandidátov na generálneho prokurátora. Čo urobili, aby Kováčika zastavili. Kysel uviedol, že by nezvolil iný postup ani teraz. „Všetci sme videli, že bola absolútna nečinnosť zo strany generálneho prokurátora smerom k špeciálnemu prokurátorovi,“ reagoval.

9:35 Kysel sa v krátkosti predstavil. Nasledujú otázky, ako prvý sa pýta Šeliga.

9:31 Kysel dozoroval všetky kauzy sýkorovcov. Okrem iného sa podieľal aj na riešení úkladnej vraždy Lászlóa Basternáka. Čo sa týka publikačnej činnosti, tú Kysel nemá. "Dôvodom je to, že som myslím jeden z najvyťaženejších prokurátorov," povedal. Lektorskú činnosti zanechal potom, čo sa začal venovať gangu sýkorovcov.

9:30 "Rozhodol som sa uchádzať o túto funkciu vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali. Doktor Kováčik bol obvinený z činnosti pre zločineckú skupinu," povedal na úvod Kysel s tým, že to na neho silne emočne zapôsobilo. "Považujem to za veľkú hanbu," dodal.

9:28 Kysel sa rozhodol kandidovať najmä potom, čo Dušana Kováčika vzali do väzby. "Bol by som rád, keby som mohol motivovať ostatných kolegov mojimi pracovnými výsledkami," povedal. Každý kandidát má na úvodné slovo približne 10 minút, následne bude čeliť otázkam členov výboru.

9:24 Predseda výboru otvára rozpravu. O malú chvíľu budú spovedať prvého kandidáta Petra Kysela.

9:20 Dnes bude výbor spovedať Petra Kysela a Daniela Lipšica. Lipšic by mal začať vypovedať o 13-ej.

9:17 Predseda výboru Vetrák zahájil schôdzu. Prezidentka nevyužila možnosť klásť otázky kandidátom. Poslanci Baránik Svrček a Hajšelová sa ospravedlnili. Prítomných je deväť členov výboru.

9:15 O malú chvíľu sa začne verejné vypočutie štyroch kandidátov na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry.

8:45 Koaličné strany by sa mali v kluboch dohodnúť so svojimi lídrami. Následne by mali lídri nájsť zhodu na mene. Ak sa koalícii nebude dariť nájsť dohodu na spoločnom kandidátovi, je pravdepodobné, že opäť bude skúšobné hlasovanie poslancov, ako to bolo pri voľbe generálneho prokurátora. Potvrdila to poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO) s tým, že takéto hlasovanie sa osvedčilo.

8:35 "Vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora bude 1. a 2. februára. Bude to v zimnej jazdiarni bratislavského hradu. Sám som to bol skontrolovať a všetko je pripravené na kvalitné 'grilovanie' jednotlivých kandidátov," povedal predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO).

8:30 Verejný híring pred ústavnoprávnym výborom sa bude konať v pondelok (1. 2.) a utorok (2. 2.). Poslanci sa preto opäť zídu na schôdzi až v stredu (3. 2.) od 9.00 h. Poslanci nemôžu rokovať na schôdzi, ak je zasadnutie výboru. Plénum zvyčajne rokuje od utorka.

Štyria kandidáti

Na pozíciu špeciálneho prokurátora kandidujú štyria uchádzači. Sú nimi advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel. Lipšica navrhol do funkcie dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda, Šantu Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy a tiež poslanci za OĽANO Juraj Gyimesi a Peter Kremský. Špirku nominoval poslanec Dominik Drdul (OĽANO) a Kysela Rada prokurátorov SR.

Na čele ÚŠP by mal byť podľa Vetráka človek, ktorý bude statočný, čestný a odborne zdatný, mal by tiež zvýšiť dôveru verejnosti v spravodlivosť a právny štát. Všetci kandidáti sú pre neho na rovnakej štartovacej čiare. Za rozhodujúci považuje verejný híring. Vetrák predpokladá, že po híringu príde na klub OĽANO premiér Igor Matovič (OĽANO) a poslanci sa dohodnú na najlepšom kandidátovi.

Na verejné vypočutie si chce počkať aj strana SaS. Poslanec a člen ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik (SaS) v stanovisku uviedol, že strana bude apelovať aj v rámci koalície, "aby sme zvolili čestného a svedomitého špeciálneho prokurátora, o ktorom nebude ani len náznak pochybností".

Zadržanie Dušana Kováčika

Bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika zadržala NAKA 22. októbra 2020 priamo pred budovou policajného prezídia, kam šiel na stretnutie. Vyšetrovateľ NAKA ho obvinil z viacerých trestných činov a 25. októbra ho sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala do väzby. Prvá námestníčka generálneho prokurátora Kováčiková mu hneď 22. októbra dočasne pozastavila činnosť.

Kováčik je stíhaný väzobne za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužitie právomoci verejného činiteľa a korupciu. Mal fungovať v prospech takáčovcov aj pre Bödörovo komando. V polovici novembra sa listom adresovaným parlamentu vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. "S ohľadom na skutočnosť, že uznesenie Špecializovaného trestného súdu z 25. októbra o vzatí do väzby mojej osoby nadobudlo právoplatnosť, týmto sa podľa ustanovení (...) zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vzdávam funkcie špeciálneho prokurátora. Podpísaný JUDr. Dušan Kováčik," citoval list podpredseda parlamentu Gábor Grendel.

Nový šéf ÚŠP

Verejné vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora pred parlamentným ústavnoprávnym výborom bude 1. a 2. februára. Poslanci by po vypočutí mali nového šéfa špeciálnej prokurátori aj voliť na aktuálne schôdzi. Pôvodne sa mala voľba konať neskôr. Dušanovi Kováčikovi mal mandát uplynúť až v máji 2021, no v novembri sa funkcie vzdal po tom, ako ho polícia obvinila zo zosnovania zločineckej skupiny a súd povolil jeho stíhanie vo väzbe.

Na 2. februára je zatiaľ naplánovaný rokovací deň schôdze, podľa šéfa Ústavnoprávneho výboru NR SR Milana Vetráka (OĽANO) je možné, že sa pre vypočúvanie rokovať nebude. Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.