KORONAVÍRUS V Bratislave by mali pribudnúť desiatky mobilných odberových miest

BRATISLAVA – V Bratislave by v najbližších dňoch mali k už 19 existujúcim dlhodobým mobilným odberovým miestam pribudnúť zhruba 30 ďalších. Týždenná kapacita testovania v hlavnom meste sa tak zvýši na viac ako 100.000 testov. Tento počet by mal podľa magistrátu stačiť, aby sa pravidelne a pohodlne mohli testovať všetci, ktorí to potrebujú. Mestskí bratislavskí poslanci na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní prostredníctvom videokonferencie schválili vypožičanie priestorov pre zriadenie nových MOM.