KORONAVÍRUS Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie: Takto to vyzerá v krajoch po celej republike

BRATISLAVA - Slovensko od začiatku týždňa celoplošne testuje. Vládou schválený skríning prebieha aj cez víkend až do nedele. Od pondelka bude musieť mať každý obyvateľ od 15 do 65 rokov pri sebe certifikát o negatívnom teste. Dokonca aj pri návšteve prírody. Takto prebieha testovanie v sobotu v slovenských krajoch.

Bratislava testuje naplno vo všetkých častiach

V Bratislave bude na víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii 290 odberných tímov. Testovať sa bude v hlavnom meste v priestoroch škôl, domov kultúry, úradov, športovísk, ale aj vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD) či formou drive-through. Kompletný prehľad všetkých odberných miest v Bratislave je k dispozícii na webe covid.bratislava.sk.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo i bratislavskí starostovia ubezpečujú, že času a lokalít, kde sa môžu ísť ľudia otestovať, bude až do utorka (26. 1.) dostatok. Na niektorých miestach je potrebné sa na testovanie vopred objednať, inde otestujú ľudí na počkanie.

V Lamači budú v sobotu a nedeľu (24.1.) testovať výlučne obyvateľov mestskej časti a tých, ktorí už boli objednaní online. Nikto iný nebude mať do lamačského mobilného odberného miesta (MOM), zriadeného v športovej hale Na barine, prístup. "Zároveň pre sobotu a nedeľu dvojnásobne znásobujeme kapacity na MOM-ke a na výjazdovom odberovom mieste," doplnil starosta Lamača Lukáš Baňacký. V Karlovej Vsi je k dispozícii celkovo 15 odberných tímov, štyri z nich umožňujú testovanie priamo z auta v Líščom údolí a pod Mostom Lafranconi, avšak výhradne pre obyvateľov Bratislavy.

V Petržalke, počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti, bude k dispozícii 53 odberných miest, z toho 12 odberných autobusov, do ktorých je ale nutné objednať sa. Mestská časť využije nový spôsob registrácie občanov prostredníctvom čítačky dokladov a automatickej tlače certifikátov. „Ak nie je občiansky preukaz alebo pas poškodený a osoba ho do čítačky vloží správnym smerom, celá registrácia potrvá iba päť sekúnd," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Ružinov otvorí 59 odberných miest, na viac ako tretinu sa dá prihlásiť cez objednávkový systém. Mestská časť vyhradila dve odberné miesta výhradne pre tehotné ženy, onkologických pacientov a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Umožnené je aj testovanie z auta, starosta Ružinova Martin Chren odporúča v takomto prípade využiť odberné miesta s drive-through formou na letisku s ôsmimi odbernými tímami. Dve takéto miesta sú aj na miestnom úrade, preto po Mierovej ulici nepremávajú trolejbusy a odklonené sú cez Gagarinovu ulicu.

Staré Mesto zriadilo 25 odberných miest. Ich súčasťou je aj desať autobusov regionálneho dopravcu, ďalšie štyri miesta sú vytvorené v električkách a autobusoch bratislavskej MHD. Pre minimalizovanie čakania v rade má slúžiť "analógový" rezervačný systém prostredníctvom časeniek. "Jedna osoba môže vybrať najviac päť časeniek pre rodinných príslušníkov, s ktorými žije v jednej domácnosti," priblížila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. V Novom Meste otvorili takmer 30 odberných miest. V Dúbravke je 18 testovacích miest, na viacerých s online registráciou. V Záhorskej Bystrici pokračujú dve exteriérové odberné miesta, ktoré sú k dispozícii, počas víkendu pribudli aj interiérové miesta.

TSK pomáhal celej samospráve

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pomohol samosprávam s celoplošným skríningovým testovaním antigénovými testami, ochrannými pomôckami, priestormi stredných škôl, študentmi zdravotníckych škôl a personálom z troch krajských nemocníc.

V Púchove opakujú celoplošné antigénové testovanie po dvoch týždňoch a radnica vytvorila desať odberových miest. Mesto Trenčín testuje počas víkendu (23. – 24. 1.) antigénovými testami na 36 odberových miestach. V Považskej Bystrici otvorili odberové miesta v 16 mestských a prímestských častiach a k dispozícii je 22 odberových tímov. Prievidza sprístupnila 25 odberových miest, Partizánske 18, Dubnica nad Váhom 15 a Bánovce nad Bebravou 14.

Celoslovenský skríning na ochorenie COVID-19 sa na Slovensku realizuje od 18. do 26. januára. Má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa jeho výsledkov sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať.

V Žilinskom kraji sa zapojili všetky mestá

Na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v sobotu začalo celoplošné skríningové testovanie, do ktorého sa zapojilo všetkých 19 miest. Väčšina z nich testuje od 8.00 do 20.00 h, celkovo zhruba v dvoch stovkách odberových miest.

V Žiline môžu obyvatelia absolvovať test obidva víkendové dni na 52 odberových miestach v 28 lokalitách. Otestovaných by malo byť približne 65.000 ľudí s trvalým pobytom v meste. V Martine je obyvateľom k dispozícii 44 odberových miest, v Liptovskom Mikuláši 15, v Dolnom Kubíne 14 a v Čadci 11.

Testuje sa aj na východe

Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 sa počas víkendu koná aj na východnom Slovensku. Zahŕňa krajské a okresné mestá, aj ďalšie mestá a mnohé obce. V niektorých sa testovanie začalo už v uplynulých dňoch, ľudia v obciach, v ktorých sa netestuje, majú možnosť prísť do okolitých odberných miest.

V Košiciach je počas soboty a nedele (23. - 24. 1.) pre verejnosť k dispozícii 77 odberných miest, v ktorých pôsobí vyše 100 odberných tímov. Otvárací čas je od 9.00 do 17.00 h, v oceliarňach U. S. Steel od 6.30 do 11.30 a 13.30 do 18.30 h. Zoznam miest je zverejnený na webstránke korona.kosice.sk. Mesto vyzýva záujemcov o testovanie na elektronickú registráciu cez "koronaregistracia.kosice.sk/prihlasenie", čo urýchli priebeh testovania. Výhodou je, že po skončení testu nebude potrebné čakať na výsledok. Ten bude záujemcovi doručený prostredníctvom SMS správy, ktorá bude slúžiť ako doklad o vykonanom teste.

Mesto Prešov pripravilo na antigénové testovanie 44 odberných miest. Otvorené sú od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok v časoch 12.00 - 12.45 h a 17.00 - 17.45 h. Radnica obyvateľom odporúča, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na webstránke www.somvrade.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na test vopred pomocou mobilnej aplikácie TrustOne, ktorá však neumožňuje rezerváciu konkrétneho termínu. Registračný formulár je na webstránke https://trustoneapp.com/registration/slovakia/, následne je treba stiahnuť si aplikáciu do smartfónu. Užívateľ sa na odbernom mieste preukáže vlastným vygenerovaným QR kódom, čo umožní rýchlejšie vybavenie. Výhodou je, že nemusí čakať na výsledky testu, certifikát si nájde v aplikácii v elektronickej forme.

V Bystrickom kraji ide všetko bez problémov

Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 sa počas víkendu koná vo všetkých okresných mestách Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj v mnohých ďalších sídlach. Samosprávy sa zväčša rozhodli pre testovanie v čase od 08.00 h do 20.00 h.

V Banskej Bystrici sa do piatkového (22. 1.) večera zaregistrovalo na testovanie okolo 26.000 ľudí, informovala samospráva na svojej oficiálnej internetovej stránke. "Všetkým záujemcom je k dispozícii 19 mobilných odberných miest (MOM), ktoré sa otvorili načas a tak je testovanie na všetkých 55 odberových stanovištiach v plnom prúde," dodalo mesto.

Podľa hovorkyne Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej rezervačný systém dostupný na stránke testovanie.banskabystrica.sk je otvorený aj počas celého víkendu. "Na testovanie antigénovými testami sa môžu prihlásiť nielen Banskobystričania, ale aj všetci záujemcovia bez trvalého pobytu v meste Banská Bystrica a obyvatelia z okolitých obcí, v ktorých sa mobilné odberné miesta nepodarilo vytvoriť," povedala.

V Brezne plánovali 20 odberných miest na obidva víkendové dni a tento zámer sa podľa primátora Tomáša Abela podarilo naplniť. "Všetkých 20 odberných miest máme otvorených, otvorili sme ich o 8:00," napísal na sociálnej sieti.

V Žiari nad Hronom zriadili 11 odberných miest a ďalšie tri v priemyselnom parku. Detva nachystala šesť odberných miest, Krupina štyri a kapacity na víkendové testovanie posilnili aj samosprávy Žarnovice, Novej Bane a Banskej Štiavnice.

Vo Zvolene otvorili na oba víkendové dni 12 odberných miest, na ktorých bude vzorky odoberať 24 tímov. Vo Veľkom Krtíši je odberných miest päť a v susednom Lučenci 15. V Rimavskej Sobote pripravili 11 odberných miest a v Revúcej šesť.