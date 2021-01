KORONAVÍRUS Dnešné testovanie sa pomaly končí: Pri bratislavskom letisku ľuďom poskytli 8 autobusov

BRATISLAVA - Slovensko od začiatku týždňa celoplošne testuje. Vládou schválený skríning prebieha aj cez víkend až do nedele. Od pondelka bude musieť mať každý obyvateľ od 15 do 65 rokov pri sebe certifikát o negatívnom teste. Dokonca aj pri návšteve prírody. Takto prebieha testovanie v sobotu v slovenských krajoch.

Aktualizované 19:19 Čísla v Bratislave zatiaľ nie sú vysoké

„Potešujúce je hlavne to, že čísla pozitívnych nie sú zatiaľ vysoké a Bratislava by teda nemala byť žiadnym ohniskom nákazy. Samotné testovanie tiež prebieha pokojne, dlhšie rady sú skôr výnimkou ako pravidlom. Nezdá sa, že by sa pri nich tvorili rizikové kontakty a testovanie je tak z pohľadu rizika šírenia nákazy bezpečné,“ napísal primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

Dovoľte mi pár slov k dnešnému testovaniu. Potešujúce je hlavne to, že čísla pozitívnych nie sú zatiaľ vysoké a...

Aktualizované 19:16 Pozitivita v Nitre naďalej klesá, informoval primátor Marek Hattas

Pozitivita na Covid v našom meste naďalej klesá! V sobotu 23.1. 2021 sa v meste Nitra otestovalo 12.682 ľudí, z toho 90...

Aktualizované 18:46 V Lučenci je predbežná miera pozitivity pod 0,3 percenta

Na 16 odberových miest, ktoré sú zriadené v rámci mesta Lučenec, sa v sobotu do 14.00 h prišlo otestovať 2711 ľudí. Z toho bolo osem testovaných pozitívne, čo znamená podiel 0,295 percenta. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Alexandra Pivková. „Potešujúcou správou je, že bol iba zanedbateľný počet občanov, ktorí sa na testovanie registrovali, ale napokon neprišli. Ďakujeme, že ste zodpovední a disciplinovaní,“ uviedla primátorka.

Ako doplnila, testovanie v meste Lučenec v teréne zabezpečuje 112 pracovníkov. „Sú to zdravotníci, administratívni pracovníci, vojaci, štátni a mestskí policajti, koordinátori odberových miest a členovia krízového štábu mesta Lučenec,“ konkretizovala Pivková.

Aktualizované 17:55 Pri bratislavskom letisku ľuďom poskytli 8 autobusov

Aktualizované 17:16 Skríning v Nitrianskom kraji pokračuje plynule bez dlhého čakania

Testovanie na ochorenie COVID-19 v Nitrianskom kraji zatiaľ pokračuje bez komplikácií. Väčšina testovacích miest avizuje plynulý priebeh testovania bez dlhého čakania. „V Leviciach a mestských častiach bolo doteraz testovaných 2572 ľudí, pozitívnych bolo 31 z nich. Miera pozitivity dosiahla 1,205 percenta,“ informoval primátor Ján Krtík. V popoludňajších hodinách sa začalo testovanie občanov na Ladislavovom dvore. Miestnu komunitu testuje vojenský mobilný odberový tím.

V Topoľčanoch bolo otestovaných zatiaľ 1940 občanov. Pozitívne testy malo 28 ľudí, čo predstavuje pozitivitu 1,44 percenta. „Dôležitý však bude výsledok za celé obdobie skríningu,“ komentovalo priebežné výsledky vedenie mesta. V okrese Komárno bolo krátko po 14.00 h otestovaných 16.778 občanov, z ktorých bolo 216 pozitívnych. Miera pozitivity sa v tom čase pohybovala na úrovni 1,28 percenta. V samotnom meste Komárno bolo z 3608 vykonaných odberov 52 pozitívnych, čo je podiel 1,44 percenta.

Aktualizované 16:53 ŽSK pomohol vytvoriť päť detašovaných odberových miest

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pomohol samosprávam v rámci aktuálneho celoplošného skríningu vytvoriť päť detašovaných odberových miest v obciach Belá, Turček, Pribylina a v meste Turčianske Teplice. "Zastrešili sme testovacie prevádzky po odbornej aj administratívnej stránke. V Turčianskych Tepliciach sme vytvorili dve, v ostatných obciach po jednom mobilnom odberovom mieste," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Pripomenula, že samosprávny kraj naďalej prevádzkuje desať mobilných odberových miest. "V zdravotných centrách v Bytči, Turzovke, Kysuckom Novom Meste, Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku. Ale aj v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne a v Oravskej poliklinike v Námestove," konkretizovala Jurinová.

Doplnila, že od otvorenia mobilných odberových miest (18. 11.) v pôsobnosti ŽSK otestovali do 21. januára spolu 43.535 ľudí. Z nich bolo 3122 pozitívnych na ochorenie COVID 19, čo je 7,17 percenta. "Už dlhší čas vnímame v našich odberových miestach zvýšený záujem obyvateľov o testovanie. Zároveň klesá percentuálny počet infikovaných," dodala Jurinová.

Aktualizované 16:27 Petržalka aktualizovala čísla otestovaných

AKTUÁLNE ČÍSLA OTESTOVANÝCH k 16:00: ✅ Ekonomická univerzita – číslo otestovaných doplníme, 3 pozitívni ✅ ZŠ Turnianska...

Aktualizované 16:15 V Trenčíne je priebežná miera pozitivity 0,37 percenta

V Trenčíne otestovali v sobotu do 14. hodiny na 36 odberových miestach celkom 8205 ľudí. Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej bolo pozitívnych 30 ľudí (0,37 percenta). Pripomenula, že testovanie pokračuje v sobotu do 20. hodiny. „Testovať sa bude od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h,“ doplnila Ságová.

V Prievidzi otestovali do 13. hodiny 3819 ľudí. Pozitívnych bolo 28 a miera pozitivity je zatiaľ 0,73 percenta. Mesto doplnilo možnosť zarezervovať si termín na nedeľu aj na odberných miestach v domoch kultúry vo štvrtiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Informovalo o tom na sociálnej sieti.

V Púchove otestovali do 12. hodiny celkom 1269 ľudí. Pozitívne otestovaní boli štyria, čo tvorí mieru pozitivity 0,32 percenta. Z celkového počtu doposiaľ otestovaných bolo 79 ľudí mimo okresu Púchov. Informovala o tom Laura Krošláková zo sekretariátu Mestského úradu v Púchove.

Aktualizované 15:42 Testovanie v Banskej Bystrici je bez problémov, pozitivita je 0,41 %

Sobotňajšie skríningové testovanie v Banskej Bystrici má pokojný priebeh a zatiaľ ho nepoznačili žiadne problémy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková. „Do 14.00 h bolo otestovaných celkovo 8845 ľudí. Z toho pozitívnych na ochorenie COVID-19 bolo 37, čo predstavuje zhruba 0,41 percenta,“ doplnil primátor Ján Nosko.

Podľa údajov samosprávy je v 55 odberných tímoch 110 zdravotníkov a 165 administratívnych pracovníkov. Celkovo 32 príslušníkov Ozbrojených síl SR a približne 20 štátnych policajtov dohliada na plynulý chod a pomáha navigovať záujemcov o testovanie na príslušné odberové stanovištia. V teréne je aj 16 príslušníkov mestskej polície.

Aktualizované 15:31 Bratislavské mestské časti hlásia pokojný priebeh

Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 je v hlavnom meste pokojné a bez komplikácií. Mestské časti hlásia krátke doby čakania na jednotlivých odberných miestach. Ľudia si organizáciu testovania zo strany samospráv podľa reakcií na sociálnej sieti pochvaľujú. Obyvatelia prichádzajú na testovanie priebežne, testovanie znepríjemňuje miestami len dážď a ochladenie.

V Starom Meste funguje rezervačný systém prostredníctvom klasických časeniek, niektoré odberné miesta na testovanie sú už takto "vybookované". Testovanie ide podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej rýchlo, mestská časť väčší nápor prakticky nezaznamenala. Predpokladá, že aj po skúsenostiach s celoplošným testovaním sa ľudia tentoraz postavili k tomu zodpovedne.

"Ľudia sa poučili aj z predchádzajúceho testovania, prichádzajú priebežne. Pochopili, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, teda nemusia byť otestovaní medzi prvými. Takto sa testovanie rozložilo," skonštatovala Aufrichtová. Verí, že občania budú rovnako disciplinovaní aj v nedeľu (24. 1.), časenky sú ešte k dispozícii. Na 25 odberných miestach v Starom Meste otestovali v sobotu do 14.00 h viac ako 3270 ľudí, z toho 17 bolo pozitívnych.

Pokojný priebeh testovania uvádza aj Ružinov s 59 odbernými miestami. "Bez radov a bez stresov sme za dopoludnia zvládli otestovať 7223 z vás, pozitívnych bolo 62, čo je 0,858 percenta," uvádza na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren. Testovanie je podľa neho všade bez čakania, nečaká sa ani na drive-through na letisku či na miestnom úrade.

Mestská časť v súvislosti s rezerváciami na konkrétny čas poznamenáva, že stačí prísť päť až sedem minút vopred. V opačnom prípade sa môže ľudí na jednom mieste nakopiť viac a môže sa stať, že otestujú aj ľudí s neskoršími termínmi. "Neostýchajte sa opýtať ľudí pred vami, na kedy majú termín oni a pustite pred seba tých so skorším," vyzýva samospráva.

Priebežne sú vybavovaní aj ľudia na odberných miestach v Novom Meste, kde v štyroch odberných tímoch pomáhajú aj zdravotníci z Poľska. Dvaja z nich sú v tíme vo Vernosti na Nobelovej ulici. "Pracujeme v nemocnici vo Varšave od prvého dňa pandémie, od marca minulého roka. Teraz sme tu, aby sme pomohli Slovensku. Susedia si musia pomáhať," hovorí dvojica z Nobelovej ulice. Pokojný priebeh na skríningové testovanie je aj v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka, kde k 14.00 h vykonali viac ako 8380 testov, z čoho 65 vyšlo s pozitívnym výsledkom.

Dôležitou informáciou je, že známe modré certifikáty už nemôže čakať všade. V mestskej časti Nové mesto na bratislavských Kramároch vydávajú certifikáty iného typu, než na aké boli ľudia zvyknutí. Nejde pritom o jediný variant. Podľa našej čitateľky existujú ešte tri ďalšie typy certifikátov.

Aktualizované 15:23 V Žiline je priebežná miera pozitivity 0,36 percenta

Na 50 odberových miestach v Žiline otestovali v sobotu do 13. hodiny celkom 7455 ľudí. Pozitívne otestovali 27 z nich, čo podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka predstavuje percentuálnu mieru pozitivity 0,36.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne informoval, že situácia bola po otvorení odberových miest stabilizovaná. "Otvorili sme všetky a je na nich pokoj. Spustený online systém prihlasovania sa ukázal ako opodstatnený. Zatiaľ nemáme informácie, že by sa dialo niečo, čo by nás rušilo v práci. Stojí za tým skvelá tímová týždenná príprava, mnoho ľudí z úradu, dobrovoľníkov, ochota zdravotníkov," povedal Fiabáne.

Žilinčania môžu počas dvoch víkendových dní využiť na skríningové testovanie 52 odberových miestností. "Niektoré nefungujú celý víkend. V sobotu sú k dispozícii odberové miesta v Budatínskom hrade a Kultúrnom dome v Zástraní. V nedeľu budú fungovať v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní. Otvorené sú od 8.00 h do 20.00 h, s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 h do 12.45 h a od 17.00 h do 17.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h," dodal hovorca mesta.

Aktualizované 15:13 V Prešove malo zatiaľ pozitívny test 0,37 percenta ľudí

V rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v Prešove na odberných miestach zriadených mestom v sobotu do 14.00 h otestovali celkovo 7614 osôb. Z nich 28 malo test s pozitívnym výsledkom. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek. Miera pozitivity testovaných tak predstavuje 0,37 percenta.

"Po otvorení odberných miest sme zaznamenali menšie technické problémy súvisiace s nedostatočnou rýchlosťou registračného systému, ktoré však nenarušili priebeh testovania a v krátkom čase sa ich podarilo odstrániť," uviedol hovorca.

Na antigénové víkendové testovanie v Prešove zriadilo mesto 44 odberných miest. Otvorené sú od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok v časoch 12.00 - 12.45 h a 17.00 - 17.45 h. Obyvatelia sa môžu prísť otestovať na ktorékoľvek z nich. Priebeh testovania je vo väčšine odberných miest plynulý.

Aktualizované 15:06 V Trebišove na piatich miestach otestovali dopoludnia do 1000 ľudí

V Trebišove je počas víkendového antigénového testovania na ochorenie COVID-19 otvorených päť odberných miest, ktoré zriadilo mesto. Dopoludnia na nich otestovali odhadom do 1000 ľudí. Uviedla to hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.

"Doobeda sme nezaznamenali žiadne problémy, na viacerých miestach bolo možné otestovať sa bez čakacej doby. Pred dvomi mobilnými odberovými miestami, a to na Základnej škole 'Sever' na Pribinovej ulici a základnej škole na Ulici Ivana Krasku, sa tvoril priebežne rad, v ktorom si záujemcovia o testovanie počkali maximálne 20 minút," uviedla hovorkyňa.

Všetky testovacie miesta boli podľa nej otvorené včas o 8.00 h a s dohodnutým počtom členov v každom odberovom tíme. Sobotňajšie bezplatné skríningové testovanie pokračuje aj popoludní do 17.00 h. "Pripomíname, že dnes fungujú aj odberové miesta vytvorené vo vojenskom útvare a Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trebišove," doplnila hovorkyňa.

Aktualizované 14:15 Petržalka zverejnila aktuálne čísla otestovaných

AKTUÁLNE ČÍSLA OTESTOVANÝCH ✅ Ekonomická univerzita – 956, 2 pozitívni ✅ ZŠ Turnianska – 754, 13 pozitívni ✅ ZŠ...

Aktualizované 14:11 Miera pozitivity v Trnave sa priebežne pohybuje okolo 1,18 percenta

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Trnave absolvovalo v sobotu do 12.00 h celkovo 3229 ľudí. „Pozitívnych bolo 38 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 1,18 percenta,“ informoval primátor Trnavy Peter Bročka. V Trnave sa začalo testovanie v sobotu a potrvá štyri dni do utorka 26. januára. Určené je predovšetkým osobám vo veku od 15 do 65 rokov s trvalým či prechodným pobytom v Trnave.

Počas dvoch víkendových dní majú záujemcovia o testovanie k dispozícii 20 odberových miest v 12 lokalitách. Otvorené sú od 8.00 do 18.00 h s prestávkou pre zdravotníkov od 12.00 do 13.00 h. V pondelok (25. 1.) a utorok sa počet odberových miest a lokalít zníži o polovicu oproti víkendu.

V šiestich lokalitách bude zriadených desať odberových miest, občania sa budú môcť testovať od 16.00 do 20.00 h. Občania sa môžu prísť otestovať na ľubovoľné testovacie miesto v čase, ktorý im vyhovuje. Čakacie doby na jednotlivých odberných miestach si môžu pozrieť na stránke testovanie.trnava.sk aj v aplikácii TrustOne.

Aktualizované 12:52 V Kežmarku majú deväť odberných miest, rady sú minimálne

V Kežmarku je na celoplošné víkendové testovanie na ochorenie COVID-19 otvorených deväť odberných miest. "Situácia v meste je zatiaľ pokojná, testovanie prebieha bez problémov, vďaka rezervačnému systému sa pred odbernými miestami netvoria takmer žiadne alebo len minimálne rady," informovala Barbora Sosková z mestského úradu.

Prípravy na bezproblémový začiatok antigénového testovania sa podľa nej začali už skoro ráno, keď si administratívni pracovníci prevzali potrebné testovacie sady a označenia. Prebehla i ranná kontrola odberných miest s primátorom Jánom Ferenčákom a referentom civilnej ochrany mesta Kežmarok. "O obsadenosti odberných miest sú občania priebežne informovaní. Bez potreby rezervácie je k dispozícii odberné miesto Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra," uviedla Sosková.

Aktualizované 12:00 Prvý deň testovania v Nitre naznačil pokles miery pozitivity v meste

V meste Nitra pokračuje tretie kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Testovanie sa začalo v piatok (22. 1.) popoludní, potrvá do nedele (24. 1.). Koná sa na 42 odberných miestach, v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma kolami sa počet odberných testovacích miest nezmenil, informovalo vedenie mesta.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Počas prvého dňa tretieho kola testovania bolo otestovaných 12.179 ľudí, z nich 88 malo pozitívny test na ochorenie COVID-19. Miera pozitivity predstavuje 0,72 percenta. Na porovnanie, počas prvého kola testovania bolo v piatok 8. januára otestovaných 10.589 ľudí. Pozitívne výsledky testov malo 296 ľudí, čo predstavovalo 2,79 percenta. O týždeň neskôr počas druhého kola testovania bolo v piatok 15. januára otestovaných 12.173 ľudí. Pozitívne testovaných ich bolo 125, čo je 1,03 percenta.

Aktualizované 11:51 Otvorené sú takmer všetky odberné miesta

V rámci plošného skríningu dňa 23. 1. 2021 je v mestách a obciach k 09:00 otvorených 3622 z 3657 plánovaných odberných miest. V rámci skríningu pôsobí na obciach a mestách pod vedením prednostov 391 zástupcov okresných úradov, z odborov krízového riadenia konkrétne 226 zamestnancov. Asistujú taktiež príslušníci Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí a taktiež sú prítomní príslušníci Ozbrojených síl v počte 2472. Zdravotnícky personál z Poľskej republiky, ktorý asistuje Slovensku v rámci bilaterálnej pomoci, je nasadený v rámci Bratislavy, v Žiline a v regióne Spiša a Šariša.

Aktualizované 11:49 Testovanie v Prešove je plynulé, počty čakajúcich je možné si overiť

V rámci víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 je v Prešove otvorených všetkých 44 odberných miest, ktoré zriadilo mesto. Obyvatelia sa môžu prísť otestovať na ktorékoľvek z nich. "Priebeh testovania je na väčšine odberných miest plynulý," informovala v sobotu radnica na webstránke mesta.

Občania so zdravotným hendikepom alebo tehotné ženy sa môžu hlásiť u príslušníka polície, ktorý im zabezpečí prednostné otestovanie. "Obyvateľom odporúčame, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na jednotlivých odberných miestach na webstránke www.somvrade.sk," uviedlo mesto. Mapa 44 odberných miest je k dispozícii na internete cez adresu https://bit.ly/Mapa_odbernych_miest_Presov.

Aktualizované 11:32 V Bratislave sú čakacie doby minimálne

V Bratislave by mali byť počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19 otestovaní všetci, ktorí to potrebujú. Na tlačovej konferencii v sobotu to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Čakanie doby na odberných miestach sú podľa neho v súčasnosti minimálne. Komplikácie či závažné problémy sa zatiaľ neobjavili. Starosta Ružinova Martin Chren zároveň pozýva tých, ktorí sa nechali otestovať už začiatkom týždňa, aby si prišli test zopakovať.

"Verím, že ľudia sa otestovať prídu a že zareagovali na našu výzvu, aby si to rozdelili do dvoch dní. Som presvedčený, že za tieto dva dni, respektíve do utorka otestujeme všetkých, ktorí to potrebujú a zistíme, kde sa Bratislava v reáli nachádza," skonštatoval Vallo. Zopakoval, aby tí, ktorí test nepotrebujú, zostávali doma, tým, ktorí čakajú v radoch na testovanie, zasa pripomenul, aby sa nezabudli chrániť rúškami alebo respirátormi.

Žiadne čakanie doby nie sú v súčasnosti hlásené ani na najväčšom drive-through testovacom mieste v Bratislave, na parkovisku Letiska M. R. Štefánika, kde je k dispozícii osem odberných tímov. Chren vyzýva tých, ktorí sa nechali otestovať už začiatkom týždňa, aby si testovanie zopakovali.

"V čase, keď začne platiť zákaz vychádzania, bude ich test viac ako týždeň starý. Pre policajtov bude stačiť, ale zo zdravotného hľadiska to nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Preto ich pozývam, aby si pokojne prišli cez víkend urobiť ešte jeden test," povedal Chren. Kapacita odberných miest na letisku počas víkendu je podľa neho 8000 testov, v celom Ružinove na 59 odberných miestach je možné urobiť 50.000 antigénových testov, čo je viac, ako samospráva očakáva. "Myslím si, že to bude veľmi pohodlné a bezpečné počas celého víkendu," doplnil Chren.

Aktualizované 11:14: V Lamači asistuje profesor Vladimír Krčméry

V bratislavskom Lamači pomáha v sobotu počas skríningového testovania na ochorenie COVID-19 aj infektológ a odborník na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Lamača Lukáš Baňacký. Lamačské mobilné odberné miesto (MOM) je zriadené v športovej hale Na barine.

"Dnes sú odberové kapacity v Lamači zvýšené ešte viac, a tak vieme všetkých záujemcov vybaviť bez čakania. Teší ma, že nás prišiel podporiť aj profesor Vladimír Krčméry, ktorý spolu s kolegyňami posilnil náš tím," približuje Baňacký. Mobilné odberné miesto Lamač podľa neho otestovalo celkovo tisíce obyvateľov hlavného mesta. V rámci celoplošného skríningu ich bolo doobeda 2830. Predmetné odberové miesto navštívila v piatok (22. 1.) aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Bratislava testuje naplno vo všetkých častiach

V Bratislave bude na víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii 290 odberných tímov. Testovať sa bude v hlavnom meste v priestoroch škôl, domov kultúry, úradov, športovísk, ale aj vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD) či formou drive-through. Kompletný prehľad všetkých odberných miest v Bratislave je k dispozícii na webe covid.bratislava.sk.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo i bratislavskí starostovia ubezpečujú, že času a lokalít, kde sa môžu ísť ľudia otestovať, bude až do utorka (26. 1.) dostatok. Na niektorých miestach je potrebné sa na testovanie vopred objednať, inde otestujú ľudí na počkanie.

V Lamači budú v sobotu a nedeľu (24.1.) testovať výlučne obyvateľov mestskej časti a tých, ktorí už boli objednaní online. Nikto iný nebude mať do lamačského mobilného odberného miesta (MOM), zriadeného v športovej hale Na barine, prístup. "Zároveň pre sobotu a nedeľu dvojnásobne znásobujeme kapacity na MOM-ke a na výjazdovom odberovom mieste," doplnil starosta Lamača Lukáš Baňacký. V Karlovej Vsi je k dispozícii celkovo 15 odberných tímov, štyri z nich umožňujú testovanie priamo z auta v Líščom údolí a pod Mostom Lafranconi, avšak výhradne pre obyvateľov Bratislavy.

V Petržalke, počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti, bude k dispozícii 53 odberných miest, z toho 12 odberných autobusov, do ktorých je ale nutné objednať sa. Mestská časť využije nový spôsob registrácie občanov prostredníctvom čítačky dokladov a automatickej tlače certifikátov. „Ak nie je občiansky preukaz alebo pas poškodený a osoba ho do čítačky vloží správnym smerom, celá registrácia potrvá iba päť sekúnd," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Ružinov otvorí 59 odberných miest, na viac ako tretinu sa dá prihlásiť cez objednávkový systém. Mestská časť vyhradila dve odberné miesta výhradne pre tehotné ženy, onkologických pacientov a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Umožnené je aj testovanie z auta, starosta Ružinova Martin Chren odporúča v takomto prípade využiť odberné miesta s drive-through formou na letisku s ôsmimi odbernými tímami. Dve takéto miesta sú aj na miestnom úrade, preto po Mierovej ulici nepremávajú trolejbusy a odklonené sú cez Gagarinovu ulicu.

Staré Mesto zriadilo 25 odberných miest. Ich súčasťou je aj desať autobusov regionálneho dopravcu, ďalšie štyri miesta sú vytvorené v električkách a autobusoch bratislavskej MHD. Pre minimalizovanie čakania v rade má slúžiť "analógový" rezervačný systém prostredníctvom časeniek. "Jedna osoba môže vybrať najviac päť časeniek pre rodinných príslušníkov, s ktorými žije v jednej domácnosti," priblížila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. V Novom Meste otvorili takmer 30 odberných miest. V Dúbravke je 18 testovacích miest, na viacerých s online registráciou. V Záhorskej Bystrici pokračujú dve exteriérové odberné miesta, ktoré sú k dispozícii, počas víkendu pribudli aj interiérové miesta.

TSK pomáhal celej samospráve

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pomohol samosprávam s celoplošným skríningovým testovaním antigénovými testami, ochrannými pomôckami, priestormi stredných škôl, študentmi zdravotníckych škôl a personálom z troch krajských nemocníc.

V Púchove opakujú celoplošné antigénové testovanie po dvoch týždňoch a radnica vytvorila desať odberových miest. Mesto Trenčín testuje počas víkendu (23. – 24. 1.) antigénovými testami na 36 odberových miestach. V Považskej Bystrici otvorili odberové miesta v 16 mestských a prímestských častiach a k dispozícii je 22 odberových tímov. Prievidza sprístupnila 25 odberových miest, Partizánske 18, Dubnica nad Váhom 15 a Bánovce nad Bebravou 14.

Celoslovenský skríning na ochorenie COVID-19 sa na Slovensku realizuje od 18. do 26. januára. Má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa jeho výsledkov sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať.

V Žilinskom kraji sa zapojili všetky mestá

Na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v sobotu začalo celoplošné skríningové testovanie, do ktorého sa zapojilo všetkých 19 miest. Väčšina z nich testuje od 8.00 do 20.00 h, celkovo zhruba v dvoch stovkách odberových miest.

V Žiline môžu obyvatelia absolvovať test obidva víkendové dni na 52 odberových miestach v 28 lokalitách. Otestovaných by malo byť približne 65.000 ľudí s trvalým pobytom v meste. V Martine je obyvateľom k dispozícii 44 odberových miest, v Liptovskom Mikuláši 15, v Dolnom Kubíne 14 a v Čadci 11.

Testuje sa aj na východe

Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 sa počas víkendu koná aj na východnom Slovensku. Zahŕňa krajské a okresné mestá, aj ďalšie mestá a mnohé obce. V niektorých sa testovanie začalo už v uplynulých dňoch, ľudia v obciach, v ktorých sa netestuje, majú možnosť prísť do okolitých odberných miest.

V Košiciach je počas soboty a nedele (23. - 24. 1.) pre verejnosť k dispozícii 77 odberných miest, v ktorých pôsobí vyše 100 odberných tímov. Otvárací čas je od 9.00 do 17.00 h, v oceliarňach U. S. Steel od 6.30 do 11.30 a 13.30 do 18.30 h. Zoznam miest je zverejnený na webstránke korona.kosice.sk. Mesto vyzýva záujemcov o testovanie na elektronickú registráciu cez "koronaregistracia.kosice.sk/prihlasenie", čo urýchli priebeh testovania. Výhodou je, že po skončení testu nebude potrebné čakať na výsledok. Ten bude záujemcovi doručený prostredníctvom SMS správy, ktorá bude slúžiť ako doklad o vykonanom teste.

Mesto Prešov pripravilo na antigénové testovanie 44 odberných miest. Otvorené sú od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok v časoch 12.00 - 12.45 h a 17.00 - 17.45 h. Radnica obyvateľom odporúča, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na webstránke www.somvrade.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na test vopred pomocou mobilnej aplikácie TrustOne, ktorá však neumožňuje rezerváciu konkrétneho termínu. Registračný formulár je na webstránke https://trustoneapp.com/registration/slovakia/, následne je treba stiahnuť si aplikáciu do smartfónu. Užívateľ sa na odbernom mieste preukáže vlastným vygenerovaným QR kódom, čo umožní rýchlejšie vybavenie. Výhodou je, že nemusí čakať na výsledky testu, certifikát si nájde v aplikácii v elektronickej forme.

V Bystrickom kraji ide všetko bez problémov

Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 sa počas víkendu koná vo všetkých okresných mestách Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj v mnohých ďalších sídlach. Samosprávy sa zväčša rozhodli pre testovanie v čase od 08.00 h do 20.00 h.

V Banskej Bystrici sa do piatkového (22. 1.) večera zaregistrovalo na testovanie okolo 26.000 ľudí, informovala samospráva na svojej oficiálnej internetovej stránke. "Všetkým záujemcom je k dispozícii 19 mobilných odberných miest (MOM), ktoré sa otvorili načas a tak je testovanie na všetkých 55 odberových stanovištiach v plnom prúde," dodalo mesto.

Podľa hovorkyne Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej rezervačný systém dostupný na stránke testovanie.banskabystrica.sk je otvorený aj počas celého víkendu. "Na testovanie antigénovými testami sa môžu prihlásiť nielen Banskobystričania, ale aj všetci záujemcovia bez trvalého pobytu v meste Banská Bystrica a obyvatelia z okolitých obcí, v ktorých sa mobilné odberné miesta nepodarilo vytvoriť," povedala.

V Brezne plánovali 20 odberných miest na obidva víkendové dni a tento zámer sa podľa primátora Tomáša Abela podarilo naplniť. "Všetkých 20 odberných miest máme otvorených, otvorili sme ich o 8:00," napísal na sociálnej sieti.

V Žiari nad Hronom zriadili 11 odberných miest a ďalšie tri v priemyselnom parku. Detva nachystala šesť odberných miest, Krupina štyri a kapacity na víkendové testovanie posilnili aj samosprávy Žarnovice, Novej Bane a Banskej Štiavnice.

Vo Zvolene otvorili na oba víkendové dni 12 odberných miest, na ktorých bude vzorky odoberať 24 tímov. Vo Veľkom Krtíši je odberných miest päť a v susednom Lučenci 15. V Rimavskej Sobote pripravili 11 odberných miest a v Revúcej šesť.