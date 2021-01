Arogantní ľudia: Prečo sú úspešní a zastávajú vysoké pozície?

Bratislava - Stretávate ľudí na vyšších pozíciách a už od pohľadu viete, že to s nimi nebude jednoduché? Arogantný výraz v tvári, z každého slova kvapká autorita, nadradenosť, tvrdosť a pocit, že dotyčný je "niečo viac". Najradšej by ste mu niečo povedali, aby vedel, že nie je majster sveta. Bohužiaľ ste v pozícii, na ktorej si to nemôžete dovoliť, pretože dotyčný človek je váš nadriadený a šéfuje nielen celému podniku, ale aj priamo vám. Arogantných ľudí nikto nemá rád, preto si často hovoríte, že nesmiete byť arogantný. Prečo sú títo ľudia potom v kariérnom rebríčku tak vysoko? Ako je možné, že majú úspech?