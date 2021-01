Ustúpili tlaku, OĽaNO stiahlo novelu: Plán výmeny šéfov okresných úradov vyvolal vlnu kritiky

Uviedol to Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Predkladatelia chcú ešte doladiť detaily tak, "aby bol jasný zámer, ktorým je odpolitizovanie štátnej správy a transparentný výber štátnych zamestnancov".

Šanca novej generácii

Zmeny navrhovali poslanci Lukáš Kyselica, Peter Kremský a Jana Majorová Garstková v novele zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorou sa mení aj zákon o štátnej službe. Návrh odôvodňovali potrebou dať šancu novej generácii úradníkov, "ktorá rozumie zmene, ktorú táto vláda prináša, a stotožňuje sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda v tejto oblasti dosiahnuť".

Vládny kabinet Igora Matoviča dosiaľ vymenil väčšinu prednostov OÚ. Ľudí na post prednostov vyberalo OĽANO, vysvetľovali to tým, že okresné úrady sú v gescii ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý je nominantom hnutia. Premiér avizoval, že politicky nominovaný bude len prednosta úradu, pričom ostatní pracovníci sa majú vyberať podľa odbornosti.

Novelu žiadali stiahnuť

Stiahnutie novely žiadala Konfederácia odborových zväzov SR, podľa ktorej návrh centralizuje riadenie, upevňuje mocenské postavenie štátu a je tiež v rozpore s Programovým vyhlásením vlády. Odborári sa tiež obávali politického kádrovania. Stiahnuť novelu žiadal aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý chce o tejto téme diskutovať v koalícii. "Podporujem profesionalizáciu aj personálnu obmenu štátnej správy, ale sľuby sa majú plniť. Návrh poslancov OĽANO ide proti nášmu programu a našim sľubom. Som presvedčený, že tento návrh je aj v rozpore s tým, čo v lete deklaroval premiér. Myslím si, že pre nás všetkých bude najlepšie, aby sme netraumatizovali ľudí takýmito výstrelmi od boku. Vyzývam preto predkladateľov, aby tento návrh stiahli a aby sa o tejto téme sa spustila v koalícii normálna diskusia," napísal Šeliga na sociálnej sieti.

Matovič podľa Šeligu v lete sľuboval, že kým doteraz sa po výmene vlády na každom okresnom úrade menili stovky ľudí, odteraz bude politickým nominantom len jeden – samotný prednosta úradu. "Zdá sa, že po šiestich mesiacoch už premiérove vyhlásenia nemusia platiť," reagoval podpredseda NR SR. "Okruh politických nominantov by sa opäť rozširoval. Toto nie je cesta, ako pomôžeme zvýšiť dôveru v štátnej správe, skôr naopak. Ak sme to kritizovali, nerobme to isté," varuje Šeliga.