KORONAVÍRUS Zasadanie vlády v znamení niekoľkých zmien: Gröhling neoznámil práve pozitívnu správu pre rodičov

BRATISLAVA - Vláda dnes tradične rokuje už na svojom okrúhlom 70. zasadnutí. Okrem toho, že majú na pláne viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú napríklad sčítania obyvateľstva alebo pandemického príspevku, musia tiež riešiť náhly problém so zákazom vychádzania, ktorý nečakane stratil platnosť počas dvoch dní pred 27. januárom, kedy začína prísnejší zákaz vychádzania.

Aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas tohto aktuálneho. Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne a do materských škôl a školských klubov detí môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedol minister školstva Gröhling.

Minister práce Milan Krajniak a minister školstva Branislav Gröhling oznámili, že sú pripravení pomôcť finančným príspevkom pre materské školy, aby ich bolo možné udržať a vykryť straty zo samospráv.

"O koaličných vzťahoch svedčí aj to, že tu dnes stojím spolu s pánom ministrom Gröhlingom. Mne sa s ním výborne spolupracuje," dodal Krajniak na margo medializovaných nepokojných vzťahov v koalícii. Jeho slová následne potvrdil aj sám minister školstva.

Rodičovské príspevky

Pandemický rodičovský príspevok budú môcť naďalej poberať aj zamestnanci, ktorí závislú činnosť vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zmena sa bude týkať tých zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu pri realizácii opatrení prijatých príslušnými orgánmi na riešenie krízovej situácie.

Musia riešiť aj otázku zákazu vychádzania

Vyplýva to z návrhu úpravy nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, o ktorom má v stredu rokovať vláda. Rovnako sa vláda musí dnes zaoberať aj otázkou zákazu vychádzania počas dní 25. a 26. januára, teda dvoch dní, ktoré sú pred 27. januárom, kedy dochádza k sprisneniu zákazu vychádzania po plošnom testovaní. Vláda totiž koncom roka schválila zákaz vychádzania len do 24. januára 2021.

Kabinet sa má zaoberať aj návrhom Dlhodobej stratégie obnovy fondu budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, s vyhliadkami až do roku 2050. V nej rezort počíta s osvedčenými, ale aj novými opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by mal zase do 30. septembra tohto roka pripraviť relevantnú štúdiu uskutočniteľnosti k širokopásmovému pripojeniu. Vyplýva to z Národného plánu širokopásmového pripojenia, ktorý tiež prediskutujú ministri.

Sčítanie obyvateľstva

Asistované sčítanie by sa malo dať vykonalo aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov. Dôvodom je, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie. Vyplýva to z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorým sa má tiež v stredu zaoberať vláda.

Dôvodom zmeny je i to, aby sa zabránilo zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj k čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania. Zabrániť sa má tiež zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára do 31. marca.