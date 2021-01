KORONAVÍRUS Očkovanie v slovenských nemocniciach: V Martine zaočkovali takmer 2-tisíc ľudí

Doplnila, že aktuálne sa počas dňa zaočkuje v priemere 300 ľudí. "UNM plánuje dennú kapacitu zvýšiť. Už od dnešného dňa funguje vakcinačné centrum na novej adrese - Sklabinská 26. Nové priestory mimo areálu UNM umožnia zvýšiť dennú kapacitu zaočkovaných až na 500. Kapacita sa aktuálne na týždennej báze mení aj na základe usmernení z Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré registráciu záujemcov o očkovanie zabezpečuje," uviedla Marčeková. Vakcínu dostalo už takmer 1500 zamestnancov UNM.

„Očkujú sa prevažne zdravotníci, prvý týždeň výlučne zamestnanci UNM a od 11. januára sa môžu zaočkovať aj zdravotníci pracujúci mimo UNM. Riadime sa pri tom striktne pokynmi Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a aktuálne sú to všetci, ktorí spadajú pod prvú vlnu očkovania. Postupujeme podľa Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky," informovala vedúca lekárka vakcinačného centra UNM Ľubica Bielená. Na očkovanie sa dá prihlásiť iba prostredníctvom formulára na webstránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.

"Očkovanie realizuje samostatný očkovací tím vakcinačného centra UNM. V zmene je jeden vedúci lekár, traja lekári, tri zdravotné sestry a päť administratívnych pracovníkov. Vakcinačný tím sa UNM snaží personálne zabezpečiť tak, aby bol celý proces očkovania čo najrýchlejší a najefektívnejší," podotkla Marčeková. "Vzhľadom na efektivitu a minimalizovanie straty robíme prípravu vakcíny priebežne. Zároveň máme pripravený rezervný zoznam zdravotníckych pracovníkov, aby v prípade, že sa niektorí na očkovanie nedostavia, bola kapacita vakcinačného centra naplnená," dodala Bielená. Podľa Marčekovej začali s očkovaním v martinskej nemocnici 5. januára, po tom, ako dorazilo prvých takmer 3000 dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer BioNTech. "Zásoby vakcín doplnili minulý týždeň a ďalšie budú prichádzať priebežne, podľa dennej kapacity vakcinačného centra. UNM si zároveň vytvára rezervy vakcín aj na druhú dávku pre už zaočkovaných," uzavrela.

O viac ako 500 vakcín v michalovskej nemocnici zatiaľ nie je záujem

Nemocnice v Michalovciach a Humennom začali v pondelok s očkovaním zdravotníckych pracovníkov proti ochoreniu COVID-19. Ako vyplýva z registračného formulára na internetovej stránke korona.gov.sk, všetky aktuálne dostupné termíny sú v humenskej nemocnici už obsadené, v nemocnici v Michalovciach je, naopak, stále k dispozícii 520 dávok vakcín. Ako informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, v nemocnici v Michalovciach zriadili na účely očkovania proti ochoreniu COVID-19 vakcinačné centrum na Duklianskej ulici. "Pripravených je päť ambulancií s celkovou dennou kapacitou približne 300 ľudí," priblížila s tým, že pracovisko bude v prevádzke od 9.00 do 15.30 h.

Očkovanie v humenskej nemocnici sa realizuje vo vakcinačnom centre na ulici Nemocničná 7 v pavilóne A. Tam sú pripravené tri ambulancie s dennou kapacitou približne 200 zaočkovaných. Centrum bude otvorené v čase od 8.00 do 15.00 h. Aktuálne dostupné termíny na zaočkovanie sú určené pre zdravotníckych pracovníkov, osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych pracovníkov.

Fedáková pripomína, aby si záujemcovia o očkovanie vymedzili na proces zaočkovania dostatočne dlhý čas, keďže očkovaniu predchádza vyplnenie dotazníka, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory, a po vakcinácii by mal zaočkovaný zotrvať v čakárni na pozorovaní približne po dobu 15 minút. "U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút," doplnila Fedáková. Podľa slov Kataríny Varechovej z ambulancie všeobecného lekára michalovskej nemocnice sú rizikovými pacienti s anamnézou alergických reakcií alebo imunitných ochorení. Alergikom preto odporúča vopred sa o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 poradiť so svojím alergológom. "Samozrejme, neočkujeme osoby pri akejkoľvek prebiehajúcej akútnej infekcii, vyhnúť sa tiež treba očkovaniu v bezprostrednom období po operácii," dodala.

Nemocnica už zaočkovala takmer všetkých zamestnancov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má zaočkovaných takmer všetkých zamestnancov. Informovala o tom hovorkyňa majiteľa nemocnice Agel SK Martina Pavliková. Takisto sa realizovala vakcinácia zdravotníkov v zdravotníckych zariadeniach a v domovoch sociálnych služieb v regióne, a tiež príslušníkov polície, mestskej polície, hasičského zboru a vakcinácia krízovej infraštruktúry Okresného úradu Skalica. "Na očkovanie má nemocnica vytvorené všetky potrebné podmienky. Okrem ambulancie a tímov zdravotníkov bolo potrebné zaobstarať špeciálne mraziace zariadenie do mínus 80 °C, suchý ľad, snímač teploty uskladnenia a chladničku na uskladnenie," doplnila Pavliková.

Nemocnica sa vyrovnáva aj s aktuálnou situáciou okolo nového koronavírusu. "K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici 27 pozitívnych zamestnancov. Celkovo máme reprofilizovaných 44 lôžok pre pacientov s novým koronavírusom a štyri lôžka s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 34 pacientom s novým koronavírusom na bežnom lôžku, dvaja pacienti si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu," uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Daniel Vidovič.

V nemocnici sa vykonávajú len akútne operačné zákroky a platí zákaz návštev pacientov. Nemocnica naďalej vykonáva testovanie antigénovými aj PCR testami. "Antigénových testov robíme približne 300 denne, pozitivita sa vyskytuje od 1,4 do 2,5 percenta. U PCR testov, ktorých je denne do 300, je pozitivita do 30 percent, priemer za posledný týždeň bol 27,2 percenta," doplnil Vidovič.