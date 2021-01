KORONAVÍRUS Samospráva mesta Fiľakovo sa obáva rozhodnutia o plošnom testovaní

„Tým, že testovanie bude rozložené do viacerých dní, to pre nás bude aspoň jednoduchšie. Z nášho pohľadu by však efektívnejšie než celoplošné testovanie bolo otvoriť viac mobilných odberových miest v našom meste, pravidelne testovať vo fabrikách a zamerať sa na vytvorenie fungujúceho konceptu pravidelného testovania na školách, aby sa deti mohli čo najskôr vrátiť do lavíc,“ konštatovala hovorkyňa.

Dodala, že fiľakovskú samosprávu v súčasnosti viac zaujíma očkovanie, ktoré považuje za jediné trvalé riešenie tejto situácie. „Zaujíma nás, kedy sa budú môcť zaočkovať pracovníci prvej línie v našom meste, kedy sa vakcína dostane k záchranárom, našim ambulantným lekárom či do Domova sociálnych služieb Nezábudka. O tom, žiaľ, stále nemáme žiadne informácie,“ zakončila Mikuš Kovácsová.