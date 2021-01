V koalícii sa schyľuje ku kľúčovému mediálnemu súboju! Matovič vytiahne na Sulíka nahrávku, ktorá ma odhaliť klamstvo

Zverejnenie časti zvukového záznamu zo 65. rokovania (pondelkového, pozn. red.) vlády navrhol na prebiehajúcom zasadnutí minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Už pred rokovaním kabinetu novinárov informoval, že iniciatívne otvorí otázku, ktorá sa týka vyjadrovania ministra hospodárstva SR a podpredsedu vlády Richarda Sulíka (SaS), vrátane zámeru ďalšieho plošného testovania.

Aktualizácia 15:52: Vláda zverejnila nahrávku z predmetného rokovania vlády:

Nahrávka začína overovacou otázkou ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej o tom, o čom ide vláda hlasovať. "Nie, teraz si odhlasujeme to, že áno, pôjdeme cestou masívneho celoplošného testovania. To znamená celej republiky v prvom kole a v každom ďalšom kole navrhujem opakovať testovanie až dovtedy, kým nám neklesne incidencia pod 0,5 percenta," informuje na nahrávke Matovič. "Toto je realistické spustiť budúci víkend s odretými ušami a tento víkend spustiť plošné okresné testovania za podmienok ako v Nitre. Nazvime ho že povinné, alebo ak "nemáš certifikát, nejdeš do prírody, ani do práce". Spustiť ho v tých najzasiahnutejších okresoch, ktoré prejavia ochotu a schopnosť si to zorganizovať ako v Nitre," dodal Matovič, na čo mu súhlasne odpovedal Sulík. "Igor, to čo si práve povedal, s tým súhlasíme," znie na nahrávke Sulíkov hlas.

Sulík hovorí, že ide o nedorozumenie

Práve táto pasáž má potvrdzovať verziu premiéra o tom, že Sulík s testovaním počas rokovania súhlasil. Ten ale dnes po dnešnom rokovaní vlády oznámil, že nastali isté nepochopenia a komunikačné šumy, ktoré vysvetlí na najbližšej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční pravdepodobne zajtra doobeda.

"Som za testovanie v ohniskách, tak ako sme navrhli v Semafore zdravia. Ale v poriadku, bude ako rozhodne premiér a ja sa prispôsobím," vysvetľuje Sulík v statuse.

Sulík priznáva, že ostatní členovia vlády sú oprávnene prekvapení, že hovorí niečo iné na rokovaní kabinetu a niečo iné na verejnosti. "Premiér Igor Matovič sa na rokovaní opýtal, či súhlasíme s celoplošným masívnym testovaním a vzápätí pokračoval, že tento víkend by sa začalo testovať v najpostihnutejších okresoch. Nato som mu skočil do reči a povedal, áno, s tým súhlasíme. Mal som však na mysli najpostihnutejšie okresy," priblížil vicepremiér s tým, že jeho kolegovia to pochopili tak, že súhlasí aj s celoplošným testovaním. "Došlo k nedorozumeniu, kolegom som sa ospravedlnil," skonštatoval Sulík.

Sulík navyše deklaruje, že na Slovensku bude dostatok testov. Minulý týždeň ich prišlo 2,6 milióna a tento týždeň má prísť rovnaký počet. V hre je aj možnosť nakúpiť ďalších päť miliónov testov, ktoré by mohli prísť do niekoľkých dní. "Na testoch to istotne nestroskotá," povedal vicepremiér.

Tému otvoril ešte pred vládou Naď

Naď tvrdí, že Sulík s návrhom predsedu vlády SR Igor Matoviča (OĽANO) v pondelok explicitne súhlasil. Následne sa z médií dozvedel, že vicepremiér je proti plošnému testovaniu. "Stalo sa to x-krát, na vláde bolo povedané niečo, čo bolo potom mediálne prezentované inak zo strany Sulíka," povedal k tomu Naď s tým, že jeho "to už prestáva baviť".

Matovič hovorí, že pravda oslobodzuje

Matovič po pondelkovom rokovaní vlády oznámil, že na Slovensku sa uskutoční do dvoch týždňov celoplošné testovanie, ktoré sa bude opakovať dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5 percenta. Absolvovanie testu má byť zároveň podmienkou na uplatnenie si výnimiek zo zákazu vychádzania. Matovič uviedol, že Sulík v pondelok na rokovaní nespochybnil ani jedno číslo či graf.

Sulík povedal, že testovanie je mrhanie zdrojmi

V utorok (12. 1.) však Sulík uviedol, že na zasadnutí vlády sa nedohodlo nič konkrétne. Avizoval predbežný súhlas SaS s plošným testovaním v najzamorenejších okresoch, v celoplošnom testovaní na území celého Slovenska však nevidí zmysel, naopak, podľa Sulíka je to mrhanie personálnymi, organizačnými a materiálnymi zdrojmi.

Matovič v stredu reagoval slovami, že Sulík "narába s pravdou svojským spôsobom". Avizoval, že sa o tom budú ministri rozprávať na vláde. "Raz a navždy to treba nejako rozseknúť. Takto sa fungovať nedá," skonštatoval premiér.

Lož ako pracovný nástroj, skúsenosti s nahrávkami už majú

Lož nemôže byť donekonečna pracovným nástrojom, preto urobila vláda precedens a zverejní zvukový záznam zo záveru pondelkového (11. 1.) rokovania vlády, z ktorého by mali byť zrejmé postoje jednotlivých členov kabinetu k plošnému testovaniu. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) tým na sociálnej sieti odôvodnil schválený návrh, s ktorým prišiel minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "Sám som zvedavý na presný záznam," dodal premiér.

Obaja lídri strán už pritom "skúsenosti s nahrávkami" majú. V minulosti sa napríklad Matovič objavil na nahrávke spolu s Radoslavom Procházkom o financovaní kampane počas prezidentských volieb 2014. Richard Sulík bol zase zaznamenaný u dnes už právoplatne odsúdeného Mariana Kočnera na raňajkách.

Naď varuje, že testov je málo

Na celoplošné testovanie v súvislosti s novým koronavírusom nemá Slovensko dostatok testov. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády s tým, že zatiaľ nedokáže potvrdiť ani vyvrátiť, či sa budúci víkend plošné testovanie obyvateľov uskutoční.

Celoplošné testovanie je podľa Naďa reakciou na požiadavky samospráv. Na ministerstvo obrany a vnútra sa obracajú s tým, že chcú ľudí pretestovať na ochorenie COVID-19. "Keď si jednotlivé obce a mestá vytvoria svoje vlastné testovanie, tak je to plne v ich kompetencii," poznamenal Naď. Ministerstvo obrany a vnútra im je pri testovaní pripravené pomôcť. Konštatuje však, že ak je testovanie dobrovoľné, tak je účasť nízka a efekt testovania malý. "Urobím všetko pre to, aby sme pomohli samosprávam zorganizovať testovania, ale robiť to pre 20- alebo 30-percentnú účasť nemá význam," tvrdí šéf rezortu obrany.

Zároveň poukazuje na to, že samosprávy a vláda sa musia dohodnúť na pravidlách testovania. Ministerstvo obrany poskytne personál, certifikáty či testy. Nemôže to však podľa Naďa byť o tom, že samosprávy si budú nastavovať vlastné pravidlá, ktoré "nefungujú úplne presne". Je to viac strata zdrojov ako zisk z hľadiska identifikácie pozitívnych ľudí, tvrdí.