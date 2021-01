KORONAVÍRUS Hospodársky výbor NRSR sa bude venovať pripravenosti SŠHR na 2. vlnu pandémie

Na zasadnutí by sa mal zúčastniť šéf SŠHR Ján Rudolf, minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Kremský podľa Bystrianskeho ešte koncom minulého roka upozornil, že štátne hmotné rezervy "sa zrejme biedne pripravili na druhú vlnu koronakrízy". Hmotné rezervy musia mať zásoby na 60 dní, mali ich však len na desať dní.

"Chýbali napríklad vrecia na biologický odpad, rukavice či dezinfekcia. Najvyšší kontrolný úrad na základe mimoriadnych aktivít zameraných na analýzu vývoja cien zdravotníckych pomôcok, na riadenie Správy štátnych hmotných rezerv SR a tiež na popísanie rizík súvisiacich s ochranou obyvateľov pred infekčnými chorobami upozorňuje parlament i vládu na nedostatky v krízovom riadení štátu," napísal vo vyjadrení NKÚ. "Na tlačovej konferencii dňa 25. augusta 2020 pritom šéf Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf a minister hospodárstva Richard Sulík, pod ktorého rezort hmotné rezervy patria, tvrdili, že sklady sú plné. Správa NKÚ dnes ukazuje, že to nebola pravda," upozornil Kremský.

Sulík podľa šéfa hospodárskeho výboru priamo na tlačovej konferencii povedal, že strana SaS preberá plnú zodpovednosť za svojich nominantov aj v tejto inštitúcii. "Ak teda Ján Rudolf zavádzal a namiesto poriadnej práce sa správal ako druhý Kičura, mal by to minister hospodárstva okamžite riešiť," myslí si Kremský. "Krajina musí byť pripravená na ťažké situácie a nemôže chytať zajaca za chvost, keď už je zle, ako sa to zjavne dialo v prípade ochranných pomôcok a aj naposledy v prípade antigénových testov," dodal Kremský.