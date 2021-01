ONLINE Plošné testovanie v kritických okresoch: Hlásia stovky nakazených! Zakročili sme v hodine dvanástej

BRATISLAVA - Plošné testovanie pokračuje v kritických oblastiach aj dnes. Okresy Nitra, Košice a Púchov nevideli inú možnosť, ako sprísniť opatrenia a pretestovať obyvateľstvo. Postupne sa začínajú pridávať aj ostatné regióny ako Bratislava a Banská Bystrica. Nová mutácia koronavírusu, ktorá sa šíri rýchlejšie, totiž zrejme môže za to, že opatrenia nezaberajú. Nemocnice sú na tom zle už teraz.

plošné testovanie pokračuje v kritických oblastiach aj dnes, pripravené sú desiatky mobilných odberných miest

kvôli zlej situácii už zvažuje testovanie aj Banská Bystrica a Bratislava

v Nitre aj v Bratislave potvrdili novú mutáciu koronavírusu, ktorá sa šíri rýchlejšie, minister zdravotníctva Krajčí predpokladá, že už je všade

v Nitre sa zatiaľ celkovo prišlo otestovať 25 140 testovaných, z toho 635 bolo pozitívnych, pozitivita je 2,53 %

v Košiciach bolo za dva dni testovaných spolu 31 598 ľudí, z toho 492 bolo pozitívnych, pozitivita je 1,55 %

Nitra skúša pri testovaní na odbernom mieste na mestskom úrade novú aplikáciu na zber dát, v prípade, že sa osvedčí mohla by v budúcnosti nahradiť aj modrý certifikát

10:26 NITRA Pri plošnom testovaní pomáhajú aj Ozbrojené sily SR.

9:15 KOŠICE Zakročili sme v hodine dvanástej, pozitivitu máme takú ako Bardejov v novembri

Košický primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti zhodnotil, že zakročili v hodine dvanástej. "Miera pozitívnych výsledkov je po dnešnom dni v Košiciach taká vysoká, ako bola napríklad v najviac postihnutom Bardejove v novembri. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú šírenie nákazy zastaviť," napísal.

9:00 BANSKÁ BYSTRICA Situácia so šírením pandémie nového koronavírusu je v okrese Banská Bystrica vážna, ako aj v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji, a zhoršuje sa zo dňa na deň. Vedenie mesta žiada vládu a hlavného hygienika SR, aby na základe odborných stanovísk a čísel jednoznačne rozhodli o tom, či v súčasnej nepriaznivej situácii, v akej sa nachádza Banskobystrický okres, je organizovanie celoplošného testovania pre obyvateľov zo zdravotného hľadiska vhodné a prospešné.

8:45 KOŠICE V košickom U. S. Steele pri plošnom testovaní doteraz otestovali 1621 ľudí, pozitívnych bolo 38 z nich, teda 2,3 %. Približne tretina otestovaných sú príbuzní zamestnancov a ľudia z mesta a okolia.

8:30 PÚCHOV V meste Púchov a v ďalších vybraných obciach okresu v nedeľu pokračuje celoplošné antigénové testovanie na nový koronavírus. Je to dobrovoľné a bezplatné. Púchovská radnica zriadila v meste 11 odberových miest.

8:15 V Nitre, Púchove a Košiciach dnes pokračuje plošné testovanie. V Nitre je od 8:00 do 17:00, v Púchove od 8:00 do 20:00 a v Košiciach od 9:00 do 17:00.

Pridať sa už chce aj Banská Bystrica

O zlej situácii informovala v sobotu večer po zasadnutí krízového štábu mesta hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. "Zlé" čísla podľa nej potvrdzujú nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia COVID-19 v banskobystrickom regióne.

"V prípade, že vláda rozhodne o celoplošnom testovaní aj v súčasnej nepriaznivej situácii, potrebujeme poznať jasné pravidlá, kedy a akým spôsobom. Po dodaní antigénových testov sme pripravení poskytnúť vláde súčinnosť a zorganizovať testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 minimálne v takom rozsahu ako na prelome októbra a novembra 2020. Ak nie, žiadame kompetentných o sprísnenie lockdownu pre náš okres," konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.

Nová aplikácia v Nitre

Nitrianska radnica skúša pri testovaní na odbernom mieste na mestskom úrade novú aplikáciu na zber dát. Podľa primátora Mareka Hattasa dokáže zjednodušiť administratívu spojenú s testovaním a zrýchliť celý proces. Uľahčí tiež zber dát a ich posielanie do centrálnych registrov. V prípade, že sa aplikácia TrustOne osvedčí a bola by uznaná aj štátnymi orgánmi, mohla by v budúcnosti nahradiť aj modrý certifikát.

"V dnešnej dobe už začína byť nemysliteľné chodiť všade s modrým papierom, ako ho poznáme z nášho prvého celoplošného testovania. Naša aplikácia práve tento papier nahrádza a nielen to, v budúcnosti vďaka tejto aplikácii uľahčí používateľovi voľnejší pohyb či vstup napríklad do firmy, určitej zóny či priestorov s nastavenými pravidlami. Jednoducho, vďaka digitálnej identite, ktorú si klient zriadi, bude môcť slobodnejšie fungovať. A na to všetko postačí iba mobilný telefón," uviedol Henrich Simonics, konateľ firmy, ktorá zastupuje výrobcu systému na slovenskom trhu a pripravila lokalizáciu aplikácie na naše podmienky.