ONLINE Pohreb Milana Lučanského: Platia mimoriadne opatrenia! Prišiel aj Kaliňák a ďalšie stovky ľudí

ŠTRBA/BRATISLAVA - Dnes sa v obci Štrba pri Poprade uskutoční posledná rozlúčka a pohrebný obrad so zosnulým generálom a bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským. Smrť prišla 30. decembra 2020 po tom, ako sa rozšírili správy, že sa vo vlastnej cele pokúsil spáchať samovraždu. Polícia avizovala, že pohreb prebehne za bližšie nešpecifikovaných, no špeciálnych opatrení. Na miesto sa chystá blízka rodina. Pôvodne mali ísť aj poslanci za stranu Hlas-SD, no rozhodli sa rešpektovať opatrenia. Účasť však na sociálnej sieti ohlásili aj niekoľko ďalších ľudí. Situáciu však komplikuje aj pandémia koronavírusu, ktorej situácia je v týchto dňoch kriticky zlá.

pohreb Milana Lučanského sa uskutočňuje v obci Štrba pri Poprade

poslednú rozlúčku neorganizuje štát, ale rodina Lučanského

dočasný policajný prezident včera oznámil, že na pohrebe budú uplatnené špeciálne, no bližšie nešpecifikované opatrenia

Denisa Saková a Peter Pellegrini sa na pohrebe nezúčastnia

prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár aj premiér Igor Matovič kondolovali na diaľku

účasť ohlásili aj občania, ich účasť ale bude otázna, keďže situácia s pandémiou koronavírusu je momentálne veľmi vážna

NAŽIVO z pohrebu Lučanského

15:38 Všetci, ktorý prišli na pohreb, kondolujú manželke a rodine.

15:33 Milana Lučanského pochovali.

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

15:20 Mária Kolíková a Roman Mikulec majú plnú podporu premiéra a vlády SR

V súvislosti s množstvom špekulácií a dezinformácií šíriacich sa v našej spoločnosti po úmrtí Milana Lučanského, premiér a vláda SR vydali vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú plnú podporu ministerke spravodlivosti SR Márii Kolíkovej a ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi a odmietajú politizáciu tejto nešťastnej udalosti. Predseda a všetci členovia vlády SR budú aj naďalej vytvárať priestor pre vecnú a odbornú argumentáciu.

15:15 Kňaz momentálne zhrnul pracovný aj osobný život Milana Lučanského, ktorý v polícii odslúžil 31 rokov. O obvineniach a kolúznej väzbe hovorí ako o ťažkých časoch.

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

15:10 Na pohrebe je aj Štefan Harabin.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:02 Trúchliaci sa momentálne presúvajú na cintorín, kde Lučanského pochovajú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/msz

Zdroj: Topky/msz

14:53 Na pohreb prišli stovky ľudí. Odhaduje sa, že ich je okolo 300. Obrad sa skončil.

14:43 Pred policajným prezídiom policajti pokutujú ľudí, ktorí nemajú rúško.

Zdroj: Topky

Zdroj: Topky

14:29 V kostole má kázeň kňaz. "Milan niesol kríž v posledných chvíľach svojho života," hovorí. "Kde je vlastne pravda?"

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:14 V Štrbe momentálne prebieha obrad v kostole, kde môže byť len 30 ľudí, ktorí boli na povolenie hygienika uvedení na zozname. Pred kostolom a cintorínom sa však zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí. Na situáciu dozerá polícia.

Zdroj: Topky/msz

Zdroj: Topky/msz

Zdroj: Topky/msz

14:06 Presne o druhej ľudia pred prezídiom zaspievali hymnu. Následne zaznel potlesk.

14:04 Pred policajným prezídiom sa zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí.

Zdroj: Topky

Zdroj: Topky

13:56 Obrad prebieha, zvonia kostolné zvony, pred kostolom stoja aj veteráni a ďalší ľudia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:52 Pred policajným prezídiom sa začínajú schádzať ľudia, na budove vlaje čierna vlajka.

Zdroj: Topky

Zdroj: Topky

13:43 Pred kostolom sa zhromažďujú ľudia. Rozlúčiť sa prišiel aj Milan Žitný s manželkou.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

13:42 Vo vnútri obradnej siene sú už poukladané vence.

Zdroj: Topky/msz

13:40 Obrad sa pomaly začína. Na mieste je aj Robert Kaliňák a generál Ševčík.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:33 Prípravy na obrad v kostole. Omšu bude celebrovať vikár ministerstva vnútra.

13:30 Technici nastavujú zvukovú techniku, púšťať sa bude aj hymna a ďalšie piesne.

13:27 Milana Lučanského si symbolicky uctia aj pred policajným prezídiom v Bratislave.

Zdroj: Topky

13:22 Do Štrby prišiel už aj bývalý minister vnútra Róbert Kaliňák.

13:20 Lučanského pochovajú vedľa jeho rodiny.

13:15 Do areálu cintorína v Štrbe púšťajú len ľudí s negatívnym testom, budú to kontrolovať policajti. Do obradnej siene má prístup 30 ľudí podľa povolenej výnimky, ktorí sú na zozname.

Obradná sieň Zdroj: Topky/msz

13:14 Telo Milana Lučanského priviezli na cintorín okolo desiatej ráno. Tri vchody strážia muži v hasičských uniformách.

13:13 Hlavný zjazd z diaľnice D1 pri Štrbe je hodinu pred pohrebom Milana Lučanského v oboch smeroch uzavretý. Pred vstupom do obce prebieha kontrola, potrebné je ukázať aj negatívny test, ktorý polícia kontroluje. Pred Štrbou od Važca je až šesť policajných kontrol.

Zdroj: Topky/msz

13:12 Denisa Saková a Peter Pellegrini nakoniec na pohreb neprídu

Expremiér Peter Pellegrini a bývalá ministerka vnútra sa poslednej rozlúčky nakoniec nezúčastnia. Informovali o tom prostredníctvom sociálnej siete. Chcú tak rešpektovať prosbu rodiny, aby sa smrť generála nezneužívala na politické ciele.

13:10 Prezidentka SR Zuzana Čaputová napísala manželke zosnulého policajného exprezidenta Milana Lučanského kondolečný list, uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

13:08 Matovič chce vyjadriť uznanie

"Veniec v mojom mene posielam, lebo to tak cítim a vôbec teraz neriešim pohnútky, prečo Milan Lučanský dospel k tomuto smutnému rozhodnutiu. Rovnako som rád, že sa aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rozhodol dnes vyvesiť čiernu zástavu ako znak pietnej spomienky na bývalého policajného prezidenta," skonštatoval na sociálnej sieti premiér. Vencom chce Matovič podľa svojich slov vyjadriť Lučanskému uznanie za odvahu čiastočne čistiť Policajný zbor od mafie. Zároveň doplnil, že nie je ospravedlňovaním protizákonnej činnosti, z ktorej bol Milan Lučanský obvinený.

13:06 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽANO) si jeho pamiatku uctia smútočným vencom, ktorý poslali do Štrby, kde sa v piatok koná posledná rozlúčka. "Predseda Národnej rady SR Boris Kollár by sa za bežných okolností na pohrebe generála Lučanského veľmi rád zúčastnil," informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. Ako však dodala, v tejto chvíli predseda v plnej miere rešpektuje všetky platné epidemiologické naradenia a zároveň želanie pozostalých, aby sa pohreb konal v rodinnom kruhu.

13:05 K pohrebu Lučanského, ktorého sa nemohol kvôli prísnym opatreniam zúčastniť, sa vyjadril aj český minister vnútra Ján Hamáček. S exprezidentom sa dobre poznal a hovorí o ňom ako o čestnom človeku.

Kovařík apeluje na ľudí

V súvislosti s piatkovým (8. 1.) pohrebom Lučanského Kovařík apeluje, aby sa jeho pamiatka nezneužívala. "Som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom," poznamenal.

Zdroj: Topky/Maarty

V aktuálnej krízovej situácii je podľa Kovaříka vážnym porušením práva, ak niekto vyzýva na porušovanie opatrení. Informoval, že polícia už preveruje konkrétnych ľudí, ktorí tak robia alebo šíria nenávistné prejavy.

Komisia, ktorá má prešetriť okolnosti úmrtia generála Lučanského

Nezávislá kontrolná komisia, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, má 17 členov. Prizvaní sú tiež experti. Po prvý raz zasadla v pondelok (4. 1.), kde schválila svoj štatút. Členovia podpísali tiež záväzok mlčanlivosti. Verejnosť budú informovať až o záveroch prešetrovania, o ktorých budú hlasovať.

Saková tiež na zasadnutí komisie o prešetrení úmrtia Lučanského vyjadrila k účasti na pohrebe. "Je zákaz vychádzania, no je aj pohreb a treba s touto informáciou pracovať. Uvidíme, čo s tým spravíme. Pán Mikas by možno mohol dať výnimku, keď dal už výnimku na to, aby nakazení poslanci išli do parlamentu," odkázala Saková na margo minuloročného provizorného hlasovania v pléne, kde boli títo poslanci oddelení igelitom..

V komisii je aj exministerka vnútra Denisa Saková, ktorá Lučanského do funkcie menovala. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V komisii sú koaliční i opoziční poslanci Národnej rady SR okrem zástupcov strany Za ľudí, nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej Radovan Pala, za verejnú ochrankyňu práv Tomáš Čitbaj, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia, napríklad bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Ako expertka bude pôsobiť napríklad odborníčka Monika Platek z Poľska.

Smrť nastala deň pred Silvestrom

Bývalý policajný prezident a generál Milan Lučanský zomrel v stredu 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým vo väzbe pokúsil o samovraždu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) potom hneď oznámila, že zriadi širokú komisiu na prešetrenie prípadu. Generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan odstúpil v súvislosti s pokusom Lučanského o samovraždu zo svojej funkcie.