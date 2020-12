KORONAVÍRUS Zákaz návštev, zatvorenie kostolov a lyžiarskych stredísk: Čaká nás prísny lockdown

Na Slovensku bude od prvých minút nového roka 2021 platiť zákaz vychádzania s výrazným zúžením výnimiek. Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní.

Situácia v nemocniciach je vážna až kritická, tvrdí Marek Krajčí

Situácia v nemociach je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) vážna a kritická. Priblížil, že COVID automat radí celé Slovensko do čiernej zóny. V nemocniciach je aktuálne z dôvodu ochorenia COVID-19 2672 pacientov a práceneschopných je 3100 zdravotníkov. K 11. januáru sa odhaduje, že bude 3000 až 3634 pacientov.

Návštevy sa majú zakázať, kostoly zatvoriť, obmedzí sa aj pobyt v prírode

Akékoľvek návštevy majú byť na Slovensku zakázané. Zatvoriť sa majú aj kostoly. Pobyt v prírode bude umožnený len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc sa ráta územie mesta. Rozhodla o tom na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vláda, ktorá odporúča vydať hlavnému hygienikovi vyhlášku s takýmito opatreniami. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Zamestnanie bude povolené len formou "home office". Výnimku budú mať zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády. Opatrenie má platiť od piatka (1. 1.) do 24. januára.

O polnoci sa uzatvoria lyžiarske strediská

O polnoci sa uzatvárajú všetky lyžiarske strediská. Oznámil to minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) na Facebooku. "Epidemická situácia je mimoriadne vážna, musíme konať," začal svoj status. Zmenia sa aj podmienky pre hotely. "Už ubytovaní hostia môžu ostať, bez možnosti predĺžiť si pobyt a zároveň hotel nesmie prijať nových hostí," uviedol Doležal.

Viac informácií sa verejnosť dozvie na tlačovej konferencii predstaviteľov koalície. "Uvedomujeme si, že je to nepríjemné a nekomfortné, no sme vo veľmi náročnom období, kedy musíme strpieť viac ako inokedy. Snáď sa už čoskoro budeme môcť všetci stretnúť bez obmedzení na lyžovačkách, žúroch a iných spoločenských podujatiach," uviedol šéf rezortu dopravy.

Výnimky zo zákazu vychádzania sa zúžia

Na Slovensku bude od 5.00 h 1. januára 2021 platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní, podrobnosti uviedli na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas a zástupcovia koaličných strán. Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline.

Zo zákazu vychádzania majú výnimku len cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu, takisto cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok.

Taktiež má výnimku cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či na testovanie na nový koronavírus. Vyňatá zo zákazu vychádzania je aj cesta do poisťovne, banky. Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná. Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba v rámci okresu.

Od polnoci budú zároveň zatvorené všetky lyžiarske strediská. Menia sa aj pravidlá pre hotely, ktoré nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly, nebude možné tiež konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok, jedlo si bude možné zobrať len domov.