Tatér Vlado začínal s umelou kožou, dnes má vlastné štúdio: Byť originálny je cesta k úspechu

PREŠOV - Vladimír Rovňák je talentovaný slovenský tatér. K tomuto povolaniu ho priviedla myšlienka, že chce robiť to, čo ho baví. Dnes sa tomuto umeniu venuje už 6 rokov. Vášeň pre tetovanie v sebe objavil v čase, keď ešte on sám chodil pod ihlu. S človekom, ktorý ho tetoval sa skamarátil a práve on ho inšpiroval k tejto práci. „Vysvetlil mi základy tetovania a následne som si objednal tetovaciu sadu pre začiatočníkov.“