Smer-SD prežil klinickú smrť, tvrdí Fico: Abiciózne plány, stranu chcú dotiahnuť na 15 percent

BRATISLAVA – Smer-SD prežil klinickú smrť, strana je stabilizovaná. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico s tým, že má ambíciu dotiahnuť stranu na 15 percent na politickej scéne.

Hovorí o šikovných osobnostiach vo vedení, vyzdvihol najmä záujem o prácu v politike a aktivitu podpredsedu strany Erika Kaliňáka, ale aj ďalších podpredsedov, ako napríklad Ladislava Kamenického. Poznamenal, že v roku 2020 musel zmeniť svoje životné rozhodnutie, pretože bol pripravený odovzdať vedenie strany Petrovi Pellegrinimu, ten však stranu opustil. Fico o jeho odchode naďalej hovorí ako o zrade. Podotkol tiež, že „bláznovstvo“ s kriminalizáciou strany sa čoskoro skončí, pretože je to vymyslené.

„Prežili sme klinickú smrť, sme tu. Preto ak sa ma pýtate na konci roka 2020, bol to bláznivý rok. Rok, keď som musel zmeniť svoje životné rozhodnutie. Mal som úplne inú predstavu o politike aj o tom, čo budem robiť. Ale mám záväzok k ľuďom v Smere, k tým normálnym statočným ľuďom, ktorí tu ostali,“ uviedol Fico. Povedal, že jeho úlohou je teraz chrániť stranu a pripraviť jej nového lídra. Myslí si, že Smer-SD má potenciál. „My sa o tých 15 percent pobijeme,“ zdôraznil. Hovorí, že na jar sa skončí aj „kriminalizácia Smeru-SD“, pretože je všetko vymyslené a nie sú na to dôkazy. Tvrdí, že keby sa v roku 2018 nezneužila vražda dvoch ľudí na politické účely, Smer-SD by vyhral aj posledné voľby. Svoje vtedajšie rozhodnutie odísť z postu premiéra hodnotí ako správne. „Bolo dôležitejšie vydržať vo vládnej koalícii aj za cenu, že nebudem predsedom vlády,“ povedal.

Ozrejmil, že jeho plánom v roku 2020 bolo stať sa šéfom nadácie v rámci Smeru-SD a predsedom strany mal byť Pellegrini. „Tento plán bol jasne položený na stôl, ale bol odmietnutý,“ podotkol s tým, že ľudia okolo Pellegriniho chceli buď všetko, alebo nič. Ich odchod sa podľa neho nedá nazvať inak ako zradou a aj to, čo predstavuje Hlas-SD, označil za „ukradnutú časť Smeru-SD“. Zdôraznil, že ako ostávajúci predseda strany sa musel rozhodnúť, čo s ľuďmi, ktorí nechceli „utilitárne a prospechársky utiecť“. Rozhodnutie pokračovať v politike označil za náročné. Poukázal na to, že v slovenskej politike je už takmer 30 rokov.

Fico neočakáva ďalšie odchody zo strany. V súvislosti s novým volebným lídrom podľa vlastných slov prirodzene rozmýšľa, čo môže Smer-SD verejnosti ponúknuť z hľadiska osôb. Za správne označil rozhodnutie presadiť vo vedení ľudí ako Erik Kaliňák, Richard Takáč či Ľuboš Blaha, ale aj Juraja Blanára a ďalších. "Pozrite na Erika. Je tu s nami pár mesiacov a ako podpredseda strany je známy, vnímajú ho ľudia," uviedol s tým, že politika je o inom, ako len ísť na tlačovú konferenciu. Vyzdvihol záujem pracovať v politike u Kaliňáka. "Ale tým nechcem povedať, že je vyvolený," dodal.

Rovnako vyzdvihol úlohu exministra Kamenického, je presvedčený o jeho manažérskych schopnostiach. Na otázku, či sa profiluje ako schopný líder, odpovedal, že každý v strane má úlohu. Za mimoriadne inteligentného považuje aj Blahu. Podľa Fica môže strane dávať veľa najmä po obsahovej stránke. "Ale na druhej strane nie je manažér. V prípade Laca Kamenického - absolútny manažér, bez problémov. Takáč perfektne. Politicky výborne sa orientuje Erik Kaliňák," hovorí Fico.