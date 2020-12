BRATISLAVA - Vykonávame rôzne fyzické aktivity, aby sme si zaistili funkčné a zdravé telo. To, že cvičenie je pre telo dôležité, je všeobecne známa skutočnosť. Čo sa nepoužíva to zakrpatie. Ale vedeli ste, že to isté podľa mnohých vedeckých výskumov platí aj pre mozog?