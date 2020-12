BRATISLAVA - Každý z nás mal v detstve obľúbenú sladkosť, ba dokonca, možno niekoľko maškŕt, ktoré miloval. Pri pohľade na plné regály v potravinách sme prosíkali rodičov, aby nám niečo kúpili. Niekedy to trvalo krátko, niekedy trochu dlhšie, no vo väčšine prípadov sme z obchodov odchádzali so sladkosťou v ruke. V tom horšom prípade naprázdno a s plačom.