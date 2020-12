KORONAVÍRUS Bezplatné antigénové testovanie bude fungovať najbližšie dni obmedzene

Po novom sa mobilné odberové miesto nachádza v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti nemocnice na Ferjenčíkovej ulici. Vedenie nemocnice o presune rozhodlo v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou. Od 21. do 23. decembra ho môžu záujemcovia navštíviť od 10.00 do 14.00 h. Odbery nebudú zdravotníci robiť od 24. do 27. decembra. Testovať znovu začnú 28. decembra, do 30. decembra to bude opäť v čase od 10.00 do 14.00 h. Prestávka v testovaní bude aj od 31. decembra do 3. januára 2021.

V novom roku môžu ľudia navštíviť odberné miesto od 4. do 5. januára, čas ostáva rovnaký ako počas posledných decembrových dní. Sviatok, 6. januára, bude voľný, testovať záujemcov počas tohto dňa zdravotníci nebudú. „Na bezplatné antigénové testovanie nie je potrebné objednať sa, stačí prísť a počkať si v rade,“ spomenula Pavliková.

Nemocnica sa už pripravuje aj na fungovanie počas vianočných sviatkov. "Všetkým pacientom, ktorým to zdravotný stav dovolí, umožníme, aby najkrajšie sviatky v roku strávili s rodinami. Výnimkou sú ťažké stavy a pacienti pozitívni na ochorenie COVID-19. Robíme všetko pre to, aby sme aj počas sviatkov chod nemocnice zachovali. Vykonávať budeme len akútnu zdravotnú starostlivosť, návštevy sú stále pre pandémiu nového koronavírusu zakázané," poznamenala riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.