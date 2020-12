BRATISLAVA - Mentálne zdravie, psychohygiena, sebaláska. To sú slová, ktoré sme v poslednej dobe počuli určite všetci. Je potrebné starať sa nielen o svoje fyzické zdravie, ale podstatné je aj o to psychické. A to sa začína detabuizovať, hovorí o ňom čoraz viac ľudí a psychickými problémami sa netaja ani hviezdy.