KORONAVÍRUS Vláda rozhoduje o vianočnom lockdowne: Covid automat sa stal realitou!

BRATISLAVA - Už dnes sa zrejme definitívne rozhodne o osude vianočných sviatkov roka 2020. Tie totiž dramatickým spôsobom poznačil nový koronavírus a pandémia, ktorá zúri na celom svete. Mnohí sa obávajú definitívneho lockdownu či zákazu vychádzania. Minister zdravotníctva Marek Krajčí však ohlásil razantné zmeny až tesne pred Vianocami, a to 21. decembra, kedy by chcel zaviesť isté sprísnenia či aplikovať tzv. covid-automat pre regióny, čo je vlastne semafor uvoľňovania a sprísňovania opatrení podľa zamorenia území.

Online

12:28 Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo Alert systém pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, tzv. COVID automat . Pomocou neho bude informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a o rizikovosti regiónov a celého Slovenska. Zabezpečuje efektívne a rýchle prijímanie opatrení a poskytne pre ľudí transparentnosť a predvídateľnosť. Vláda schválila COVID automat na svojom stredajšom rokovaní.

Automat určuje kľúčové kritériá, ktorými sa bude predchádzať zhoršeniu epidemiologickej situácie, a tými sú počet prípadov (budúca záťaž), nárast počtu prípadov (aktuálna záťaž) a dynamika.

Pri prijímaní rezortných semaforov sa podľa MZ budú musieť splniť štyri základné kritériá , a to bezpečnosť, izolácia, ochrana a dohľad. Pri bezpečnosti ide o zabránenie prieniku infekcie a ďalšiemu šíreniu v komunite. Taktiež zabrániť zavlečeniu do populácie, aby nevznikli nové ohniská. V súvislosti s dozorom je dôležitý manažment a monitorovanie ochorení, s tým súvisiace testovanie, identifikácia pozitívnych, podozrivých z nákazy aj z ochorenia a hlásenia, vyplýva z materiálu.

11:40 Rokovanie na Úrade vlády stále prebieha. Predseda koaličnej SaS a minister hospodárstva Richard Sulík sa ale nachádza na chodbe.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:15 Úrad vlády (ÚV) SR by mal v blízkej budúcnosti začať využívať nové priestory na bratislavskom Kollárovom námestí, ktoré poskytnú technicky komfortnejšie prostredie a zároveň umožnia koncentrovať v súčasnosti rozdrobené jednotlivé sekcie úradu pod jednou strechou. Vláda v stredu súhlasila s návrhom na riešenie priestorovej situácie Úradu vlády SR. (tasr)

11:02 Pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) a vo vybraných zdravotníckych zariadeniach bude možné až do 30. júna 2021. Vyčleniť možno do 1500 profesionálnych vojakov. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. (tasr)

10:45 Vláda schválila Bezpečnostnú stratégiu SR. Minister zahraničia Ivan Korčok oznamuje schválanie nových zákonov v kontexte obrany. Na stratégii spolupracoval s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. "Veľmi sa zmenil svet za posledné roky. V predchádzajúcom období sa vládna koalícia nebola schopná sa dohodnúť na tomto dokumente. Je to zodpovedný prístup voči našim občanom," hovorí Korčok s tým, že svet nie je bezpečný a podstatné je sa pozerať na túto vec jednotným a uceleným pohľadom.

V prvom polroku 2021 sa má na území Slovenska uskutočniť 25 vojenských cvičení. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR sa majú zúčastniť tiež na 44 vojenských cvičeniach mimo SR. Schvaľuje sa tiež vyslanie Ozbrojených síl SR mimo územia SR a prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území SR na základe medzinárodných zmlúv z oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti. Vyplýva to z návrhu ministerstva obrany, ktorý v stredu odsúhlasila vláda. (tasr)

10:04 Nevyužité financie vo výške 1.850.000 eur, ktoré boli určené na stabilizačný príspevok pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia odboru ošetrovateľstva, sa presunú v prospech iných pôžičiek. Suma 1,3 milióna bude určená na pôžičky pre študentov, 550.000 na pôžičky pre pedagógov. Vláda v stredu na svojom rokovaní súhlasila so zmenou účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2020 v kapitole rezortu školstva.

Nevyčerpané financie na podporu pilotných projektov pastoračnej práce v rómskych komunitách v dôsledku pandémie nového koronavírusu sa presunú na iný zámer. Vláda na svojom stredajšom rokovaní súhlasila so zmenou účelu použitia bežného transferu poskytnutého Konferencii biskupov Slovenska (KBS) vo výške 109.120 eur. (tasr)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:50 Súčasná právna úprava umožňuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2020. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť až do konca roka 2030. Pripravilo preto novelu cestného zákona, ktorú v stredu schválila vláda. (tasr)

9:29 Odstránenie nedostatkov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Taký je hlavný účel návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v rámci rezortu. V stredu ju schválila vláda. (tasr)

9:17 Živnostenské podnikanie sa má zjednodušiť. Ubudnúť má administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona. Vyplýva to z návrhu zákona Ministerstva vnútra SR, ktorým sa upravuje zákon o živnostenskom podnikaní. (tasr)

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:01 Povodne na Slovensku v prvom polroku 2020 spôsobili škody vo výške takmer 1,7 milióna eur. Od januára do júna boli povodňami najviac postihnuté okresy Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Dunajská Streda, Čadca, Prievidza, Ilava, obce Betlanovce, Podolínec, Vrakúň, Mlynky, Raková, Valaská Belá a mesto Nová Dubnica. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú schválila vláda na stredajšom rokovaní. (tasr)

8:28 V prípade opatrení sa "šušká" o istých alternatívach. Zákazy by sa totiž mohli začať aj skôr, a to od zajtra - 17. decembra . Údajne by malo ísť o zákazy hromadných podujatí, osláv či večierkov. Uplatniť by sa mal aj zákaz vychádzania s výnimkami či zákaz návštev v nemocniciach, tiež okrem výnimiek. Obmedziť by sa mala tiež naplnenosť prevádzok, a to na 25 metrov štvorcových na 1 zákazníka a dostupné by mali ostať len nutné prevádzky ako potraviny či drogérie. Zavrieť by sa mali tiež múzeá, galérie či knižnice a firmám by mal byť rázne odporúčaný home-office, ktorý už však bol v pondelok večer rovnako odporúčaný ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.

Oficiálne vyhlásenia a opatrenia sa však pravdepodobne dozvieme až na oficiálnom brífingu po vláde.

8:20 Pri novinároch sa pristavil minister hospodárstva Richard Sulík. "Nechceme miasť obyvateľstvo. Keď sme sa už dohodli na 21. decembri, nemalo by to byť skôr, lebo naženieme všetkých ľudí do obchodov," myslí si Sulík, podľa ktorého sa dnes na vláde bude riešiť zákaz vychádzania a "sada výnimiek". "Je ich tam priblížne pätnásť (výnimiek, pozn. red.)," hovorí Richard Sulík.

8:03 Premiér Igor Matovič a niektorí ďalší ministri sa pri novinároch vôbec nezdržali a ihneď utekali na rokovanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:01 Na vládu začínajú prichádzať prví ministri. Medzi nimi aj šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Plán pandemickej komisie padol, prišla alternatíva

Opatrenia, ktoré majú začať platiť od pondelka (21. 12.), sa majú sprísniť. V hre je aj zákaz vychádzania, ktorý sa má ešte špecifikovať, aby sa eliminovalo riziko šírenia nákazy. Po pondelkovom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Záväzné uznesenia majú prijať na stredajšom (16. 12.) rokovaní vlády.

Krajčí však uviedol, že návrh pandemickej komisie z minulého piatku v pondelok vláda neschválila, a tak sa pristúpilo k alternatíve. Premiér Igor Matovič dokonca pondelňajšie rokovanie vlády opustil predčasne a nezúčastnil sa ani záverečného brífingu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Obmedzenia až do januára

"Sprísnenie sa nebude týkať len zatvorenia obchodných prevádzok, ale v hre je aj zákaz vychádzania s výnimkami, ktoré by sme potom radi došpecifikovali tak, aby sme čo najviac eliminovali epidemiologické riziko, ktoré nám počas nasledujúcich sviatkov hrozí," informoval Krajčí s tým, že treba tiež čo najrýchlejšie zastaviť obrovský nápor epidémie spočívajúci v náraste infikovaných a hospitalizovaných s ochorením COVID-19. V tomto momente sa hovorí o sprísnení opatrení až do 15. januára 2021.

Sulík ocenil Krajčího Covid automat

V pondelok tiež vláda preberala podobu tzv. COVID automatu. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ocenil, že Krajčí predložil predvídateľný a logický plán, na základe ktorého sa bude postupovať v rámci regiónov. Podľa neho ide o akýsi semafor. "Je to veľmi dobré, pretože obyvatelia budú dopredu vedieť, čo ich čaká, ak sa epidemiologická situácia vyvinie tak či onak. Budú presne vedieť, že keď sa zlepší, čo nastane, aké budú uvoľnenia, ale aj to, čo sa stane, keď sa situácia zhorší," povedal minister hospodárstva.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Špecifiká Covid automatu

Rozdiel medzi semaforom zdravia, ktorý predložil Sulík, a tým, ktorý predstavil v pondelok Krajčí, je podľa Sulíka v tom, že od nejakého času a fázy budú platiť celoplošné opatrenia. "Je to 1500 hospitalizovaných ľudí a faktor šírenia vyšší ako 1,1 alebo počet viac ako 1000 nových infikovaných prípadov. Ak budú tieto hodnoty splnené, tak sa prechádza na celoplošné opatrenia a také nás čakajú od pondelka," povedal Sulík. Ak tieto hodnoty nebudú splnené, prechádza sa na regionálne opatrenia. Minister hospodárstva to považuje za veľmi rozumné.

Momentálne sa však Slovensko podľa všetkého nachádza v najhoršej úrovni tohto automatu a opatrenia by sa v prípade hypoteticky platného Covid automatu rozhodne tak skoro neuvoľňovali.

Posledné detaily

Včera sa navyše podľa Sulíka malo uskutočniť pracovné stretnutie, kde chceli doladiť tento COVID automat. "Sú to už len technické detaily. V stredu to chceme na vláde už len schváliť. Budeme tam schvaľovať aj opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka. Budú to prísne opatrenia, nevyhneme sa im, lebo momentálne sa vírus vymkol spod kontroly," povedal. Verí, že ak "budeme mať toto všetko za sebou, tak po Novom roku, ak nie všetci, tak aspoň regióny, ktorým sa bude dariť najlepšie, sa budú môcť vrátiť k normálnejšiemu životu".

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) v pondelok po vláde informoval, že práve dnes sa majú prijať dve uznesenia. Prvým uznesením sa prijmú opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka, a druhým chcú prijať COVID automat.