KORONAVÍRUS Mimoriadne zasadnutie vlády: V hre je tvrdý lockdown! Môže trvať týždne

Pandemická komisia sa vyjadrila jasne

Pandemická komisia v piatok po rokovaní navrhla vláde zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce, do školy, či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to ešte koncom minulého týždňa uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Kedy by malo k sprísneniu lockdownu dôjsť, závisí podľa šéfa rezortu zdravotníctva od rozhodnutia vlády SR. "Čím neskôr ho zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa dostali k nejakým pozitívnym číslam," komentoval, pričom zdôraznil, že pandemická komisia je len poradným orgánom.

Výnimky po testovaní

Osoby, ktoré sa dajú otestovať, budú mať podľa Krajčího výnimku zo zákazu. Návšteva prírody by bola možná len v rámci okresu. Šéf rezortu priznal, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu COVID-19 podľahne. K nákaze často dochádza práve v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Lockdown až do 10. januára

Lockdown navrhuje pandemická komisia do 10. januára, tento termín by sa však nemal považovať za konečný. Cieľom je podľa rezortu zdravotníctva dosiahnuť určité hodnoty, aby sa zaistila dobrá epidemiologická situácia. Za ideálne by komisia považovala, keby ľudia nadchádzajúce sviatky strávili s najbližšou rodinou, s ktorými žijú v jednej domácnosti. Šéf rezortu zdravotníctva taktiež odporúčal zamestnávateľom, prejsť na režim home office, pokiaľ je to možné.

Matovič po návrate z Bruselu vypenil

Okrem jedného statusu sa k opatreniam premiér Igor Matovič poriadne a detailne nevyjadril. Len nepriamo opäť skritizoval koaličného partnera Richarda Sulíka. "Akosi záhadne si nevedia uvedomiť, že počas plošného testovania sme mali presne to - lockdown s výnimkou pre tých, ktorí mali test. Jasné, rád by som išiel presne tou cestou, ale to by niekto nemohol totálne zlyhať s nákupom testov, t.j. nemáme potrebné milióny testov," uviedol v nedeľu predseda vlády na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Maarty

Ako poznamenal, verejne ho niektorí zaprisahávali, že akékoľvek plošné testovanie už musí byť len striktne dobrovoľné. V súčasnosti ho, ako tvrdí, tí istí vyzývajú, aby sa plošne testovali "horiace" okresy. "Nechápem už vôbec. Najprv zburcujú v ľuďoch až nenávisť voči mne a plošnému testovaniu, a teraz to ja mám nejakým zázrakom zvrátiť," skonštatoval Matovič s tým, že takto vyzerá nebezpečný populizmus počas pandémie. Myslí si, že naň doplatia stovky nevinných ľudí životmi a tisícky trvalými zdravotnými následkami.