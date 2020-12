Nečakaná dráma tesne pred vymenovaním generálneho prokurátora Žilinku: Prezidentka nakoniec názor nezmenila

Aktualizácia 13:04

Prezidentka Zuzana Čaputová nakoniec Maroša Žilinku do funkcie vymenovala.

"Želám si, aby dnešný deň bol pamätný a aby sa o ňom v dejepise učili, že začali nové časy pre generálnu prokuratúru," hovorí v príhovore prezidentka. "V 90. rokoch táto inštitúcia fungovala ako štát v štáte, ktorej dôsledky vidíme dodnes," pokračuje, pričom spomenula policajné akcie Očistec, Božie Mlyny či Judáš. "Dlhé roky sa tu uplatňoval zákon inak voči vplyvným ľuďom a obyčajným občanom," hovorí Čaputová. Táto éra sa podľa prezidentky musí skončiť do dôsledkov, aby sa už nikdy nemusela opakovať.

Počas dnešnej tlačovej konferencie sa totiž sám Richard Sulík priznal k tomu, že v lete mu ohľadom kandidatúry Maroša Žilinku telefonoval vplyvný podnikateľ a herec Michal Gučík s tým, či by ho nemohol prijať. Sám Sulík to ale za lobing nepovažuje, pretože by ho vraj prijal aj bez Gučíkovho telefonátu, rovnako sa Sulík stretol aj s inými kandidátmi. Menoval napríklad Jana Šantu.

Sulík na tom nevidí nič zlé

Stretnutie popísal Sulík na tlačovom brífingu. "Áno, sa pánom Gučíkom sa poznám. Stretol som sa s ním niekoľkokrát preto lebo, bol v istej funkcii v TA3. Možno 3 alebo 4-krát som sa s ním stretol. Vykáme si. Poznám ho niekoľko rokov. Asi 5 alebo 6. Mal som s ním niekoľko stretnutí. Pán Gučík mi niekedy v lete volal a spýtal sa, či by som mohol prijať Maroša Žilinku. Ja som na to odpovedal, že mi volá zbytočne, pretože keby mi zavolal sám pán Žilinka, tak ho prijmem rovnako a to bol celý telefonát. To sa určite nedá nazvať lobovaním. Proti tomu ja nič nemám, pán Žilinka sa prišiel predstaviť predsedovi koaličnej strany. Na tomto ja nevidím vôbec nič zlé," povedal dnes na tlačovej konferencii Sulík.

Rozpísal sa aj ďalší poslanec SaS

K tomuto mal čo povedať aj poslanec SaS a predseda OKS Ondrej Dostál, ktorý už pred hlasovaním nesúhlasil s tým, aby sa generálnym prokurátorom stal Maroš Žilinka a tiež zaňho nehlasoval. "Áno, toto som myslel, ale vďaka tomu, že som osloveného vplyvného politika, ktorého Gučík oslovil v súvislosti s kandidatúrou Žilinku, nemenoval, som sa dnes dozvedel, že existuje aj ďalší vplyvný politik, ktorého tiež nebudem menovať a ktorého tiež oslovil Gučík v súvislosti s kandidatúrou Žilinku," píše Dostál, ktorý hlasoval za Tomáša Honza.

Podľa Šeligu Žilinka na vypočutí klamal a vyzýva prezidentku na odklad vymenovania

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odložila vymenovanie Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora až do momentu, kým sa nejasnosti okolo jeho tvrdení nevysvetlia.

K tomu, že Žilinka nehovoril pravdu sa priklonil aj Dostál, ktorý hovorí, že klamal v dvoch dôležitých veciach. "1. Poprel, že by sa jeho priateľ Michal Gučík nejako angažoval v prospech jeho zvolenia za generálneho prokurátora. 2. Poprel, že by o ňom Kaliňák v predchádzajúcom volebnom období uvažoval ako o možnom nástupcovi Dušana Kováčika na poste špeciálneho prokurátora," píše Dostál.

K vymenovaniu malo dôjsť už dnes poobede

Prezidentka má Žilinku menovať práve dnes. Doteraz nie je isté, či k vymenovaniu skutočne dôjde. Túto otázku sme položili aj hovorcovi paláca Martinovi Strižincovi, no zatiaľ nereagoval.

Gučík sa mal angažovať v prospech jeho zvolenia

Žilinka mal na verejnom vypočutí kandidátov na funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR poprieť, že by sa podnikateľ Michal Gučík angažoval v prospech jeho zvolenia. Podľa Šeligu i poslanca Ondreja Dostála (SaS) nehovoril pravdu. Žilinka sa v lete stretol s predsedom SaS Richardom Sulíkom, požiadať o stretnutie mal Gučík.

"Na vypočutí kandidátov na generálneho prokurátora som sa spýtal pána Maroša Žilinku, či rokoval s niekým v rámci koalície o svojej podpore pri voľbe na generálneho prokurátora. Dnes sa ukázalo, že Maroš Žilinka klamal, klamal keď hovoril, že za neho pán Gučík neloboval - dnes je potvrdené, že mu vybavoval stretnutie u Sulíka. Rovnako na priamu otázku, či rokoval pán Žilinka s niekým z koalície klamal - dnes Sulík potvrdil, že sa stretli a rozprávali sa," napísal Šeliga na sociálnej sieti.