Poslanci NR SR pokračujú v rokovaní, čakajú ich zmeny pri núdzovom stave

Novela by mala umožniť, aby sa mohol vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však po novom musela NR SR, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.

Počas dňa by mali poslanci definitívne rozhodnúť aj o zmenách v ústave súvisiacich s reformou justície. O pozmeňujúcich návrhoch hlasovali už v utorok (8. 12.), v stredu by mali rozhodnúť o návrhu ako o celku. Následne by mali hlasovať aj o samotnej reforme justície.