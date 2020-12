ONLINE Vianoce v čase KORONAVÍRUSU: Vláda rokuje o lockdowne! Slovensko čaká ďalšie sprísnenie opatrení

Od ôsmej rána zasadá vláda, ktorá rokuje o včerajších opatreniach odobrených krízovým štábom. Včera totiž po hodinách diskusie neoznámili výsledky ani premiér, ani ostatní predstavitelia vlády. Z vládneho hotela Bôrik odišli bez tlačovky. Jasné teda je, že sa dohodli, no stále nevieme na čom. Lockdown je istý, len jeho forma je zatiaľ otázna. V hre je niekoľko dátumov, odkedy by mal platiť.

8:30 Sulík kritizuje opatrenia, nefunguje to

Minister hospodárstva o podrobnostiach tiež nehovoril, keďže na krízovom štábe ho zastupovala Jana Kiššová. Kritizoval však neprehľadnosť prijímaných opatrení. "Miera predvídateľnosti musí byť vyššia, ako je dnes, nefunguje to dobre," povedal pred rokovaním vlády.

"Informácie sú zatiaľ tak neúplne, že sa neviem vyjadriť, povedal Sulík s tým, že lockdown si vie predstaviť v najviac premorených okresoch, no zatiaľ je to tak, že kostoly i prevádzky sú zavreté celoplošne," dodal. Zároveň oznámil, že sa budú nakupovať ďalšie antigénové testy.

8:25 Na margo koronasemaforu Krajčí uviedol, že sa ním na krízovom štábe nezaoberali. Platiť by mal zrejme až po tom, ako sa skončí lockdown.

8:23 Podrobnosti o lockdowne zverejníme až po rokovaní

Lockdown bude, jeho formu a termín však oznámia členovia vlády až po stredajšom rokovaní kabinetu. Uviedol Krajčí a zdôraznil, že situácia s nárastom chorých je vážna. "Mňa veľmi mrzí situácia v nemocniciach, kde pribúdajú pacienti," doplnil šéf rezortu zdravotníctva. Vyhol sa náznakom konkrétnych termínov spustenia lockdownu i jasnej odpovedi na otázku, či napríklad bude mobilita podmienená absolvovaním testu.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Upozornil však na to, že s testovaním sa ráta. "Ja robím všetko pre to, aby bolo čo najviac mobilných odberných miest," povedal. Testovanie je aj súčasťou plánu, ktorý by definoval podmienky pre otvorenie lyžiarskych stredísk. Podrobnosti chcú premiér a ministri predstaviť až po rokovaní.

8:15 Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský označil za pracovný začiatok lockdownu dátum 21. decembra.

Dohodli sme sa, že sme sa dohodli

"Dohodli sme sa, že budeme najprv informovať kolegov na vláde o rozhodnutí štábu a zajtra bude tlačová konferencia. Dnes sme sa dohodli na veľa veciach," po týchto slovách Matovič odišiel. Podobne reagoval aj minister vnútra Roman Mikulec. O lockdowne definitívne nikto z vládnych predstaviteľov nič nepovedal. Skloňuje sa niekoľko dátum.

V hre je piatok 11. decembra, sobota 12. decembra, ale aj pondelok 21. decembra. Lockdown by mal platiť šesť týždňov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí včera povedal, že na štáb šiel s upraveným koronasemaforom. Ak by ho podľa ministra prijali, tak hneď niekoľko regiónov pôjde do lockdownu. Pred rokovaním vlády nechcel konkretizovať dátumy lockdownu, ani nič iné.

Na Slovensku sa prijme určitá forma tzv. lockdownu

Po rokovaní ústredného krízového štábu to potvrdil minister vnútra Roman Mikulec. Šéf rezortu vnútra zároveň kritizoval majiteľov gastroprevádzok, ktorí chcú otvárať, resp. otvorili reštaurácie, aj napriek tomu, že to opatrenia neumožňujú. Označil to za hyenizmus. Ako poznamenal, ak si nevedia uvedomiť situáciu, príde tvrdý lockdown. Deklaroval, že polícia je pripravená na všetky možné riešenia.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Hlavný hygienik Ján Mikas ešte pred rokovaním avizoval potrebu sprísňovania opatrení. "Nie je vylúčený aj určitý spôsob lockdownu, ale treba zadefinovať aký," povedal. Myslí si, že väčší význam by mal celoplošný lockdown a nie regionálny vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu takmer vo všetkých okresoch.

Treba znížiť mobilitu ľudí

Minister obrany Jaroslav Naď zároveň potvrdil, že na pondelkovom zasadnutí vlády sa diskutovalo o ďalších možných riešeniach vrátane lockdownu. Poznamenal, že sa nemusí všetko zatvárať, treba však znížiť mobilitu ľudí. "Ak necháme veci ako sú, tak budeme mať zásadný problém," doplnil.

"Situácia ukazuje, že obmedzenie mobility aj prísnejšie je nevyhnutné," skonštatoval pred rokovaním ústredného krízového štábu šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský. Upozornil, že aj keď sa opatrenia prijmú ihneď, nemocnice sa budú aj tak ešte chvíľu plniť, keďže efekt sa ukáže až neskôr.