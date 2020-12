KORONAVÍRUS Krízový štáb už opäť zasadá na Bôriku: Mikas varuje, môže prísť prísnejšia vlna opatrení

BRATISLAVA - V priestoroch hotela Bôrik v Bratislave dnes opäť zasadá už tradične Ústredný krízový štáb. Situácia okolo koronavírusu je zlá. Okrem toho, že čísla opätovne rastú, pribúda aj počet hospitalizovaných. Do toho všetkého prišiel aj konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom a prezidentkou Zuzanou Čaputovou ohľadom celoplošného testovania a lockdownu. Aj toto budú veľmi pravdepodobne témy dnešného zasadania.

Na Slovensku bude podľa hlavného hygienika Jána Mikasa potrebné sprísňovanie opatrení. "Nie je vylúčený aj určitý spôsob lockdownu, ale treba zadefinovať aký," povedal pred utorkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.

VIDEO Ján Mikas pred štábom

Myslí si, že väčší význam by mal celoplošný lockdown, a nie regionálny, vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu takmer vo všetkých okresoch. "Ale je to naozaj na diskusiu," poznamenal. Ako povedal, nejaký spôsob testovania alebo sprísnenia opatrení bude pravdepodobne nutný, aby neboli nemocnice plné pacientov.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Mikulec reagoval na takzvaných rebelov

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO) kritizoval majiteľov gastroprevádzok, ktorí chcú otvárať reštaurácie, aj napriek tomu, že to opatrenia neumožňujú. Ako poznamenal, ak si nevedia uvedomiť situáciu, príde tvrdý lockdown. Deklaroval, že polícia je pripravená na všetky možné riešenia.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Viete čo, neviem čo si o týchto ľuďoch mám myslieť. Keď už nie sú ani len ochotní nasadiť si to rúško, ale ešte aj porušovať zákazy. Prepáčte, je to hyenizmus, absolútny hyenizmus," povedal pred zasadaním štábu minister vnútra Mikulec, pričom situáciu prirovnal k tomu, že by napríklad lekár prestal na protest vykonávať svoje povolanie.

VIDEO Vladimír Krčméry pred krízovým štábom na Bôriku

Visolajský nevidí inú možnosť, ako obmedziť mobilitu

"Situácia ukazuje, že obmedzenie mobility aj prísnejšie je nevyhnutné," skonštatoval pred rokovaním ústredného krízového štábu šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský. Upozornil, že aj keď sa opatrenia prijmú ihneď, nemocnice sa budú aj tak ešte chvíľu plniť, keďže efekt sa ukáže až neskôr.

VIDEO Peter Visolajský pred štábom

Naď potvrdil ruchy o lockdowne

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že na pondelkovom (7. 12.) rokovaní vlády sa diskutovalo o ďalších možných riešeniach vrátane lockdownu. Poznamenal, že sa nemusí všetko zatvárať, treba ale znížiť mobilitu ľudí. "Ak necháme veci ako sú, tak budeme mať zásadný problém," doplnil.

VIDEO Jaroslav Naď pred rokovaním štábu

Naď sa pred zasadnutím štábu rozhodol, že nebude reagovať na slovné prestrelky prezidentky a premiéra. Okrem iného kritizoval aj nezodpovednosť niektorých ľudí, ktorí sa napriek zákazu chystajú otvoriť svoje prevádzky. "Obávam sa, že potom už iná cesta nebude, ako zásadným spôsobom dostať ľudí do miesta obydlia," varoval Naď.